Chiếu phim lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước trong thế hệ trẻ

Đoàn viên, thanh niên theo dõi bộ phim "Mùi cỏ cháy" trong chương trình chiếu phim lịch sử do Thành đoàn Huế tổ chức

Tại chương trình, hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu, cựu chiến binh đã cùng thưởng thức bộ phim “Mùi cỏ cháy” - tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nhân văn, tái hiện tinh thần chiến đấu anh dũng, sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối chương trình là tọa đàm với chủ đề “Thời hoa lửa - Tri ân quá khứ, Tiếp lửa hôm nay”, nơi các cựu chiến binh chia sẻ những ký ức về một thời hoa lửa, những câu chuyện chiến đấu và bài học về lòng yêu nước, ý chí vượt khó, tinh thần cống hiến. Những chia sẻ chân thực đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lý tưởng sống và khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Dịp này, Thành đoàn Huế còn phát động chương trình chia sẻ trên không gian mạng với thông điệp “Tuổi trẻ Huế - Thắp lên ngọn lửa tri ân, tô thắm nghĩa tình”. Qua đó, kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân truy cập fanpage Thành đoàn Huế, chia sẻ bài viết mang hình ảnh “Ngọn nến tri ân” cùng những lời nhắn gửi, thông điệp ý nghĩa đến các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Mỗi lượt chia sẻ sẽ là một “ngọn nến tri ân” được thắp sáng trên không gian mạng. Từ đó, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng biết ơn, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ Huế trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.