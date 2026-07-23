  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 23/07/2026 17:18

Chiếu phim lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước trong thế hệ trẻ

HNN.VN - Chiều 23/7, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thành đoàn Huế - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình “Thời hoa lửa - Tri ân quá khứ, Tiếp lửa hôm nay” tại Trung tâm Cinestar Huế (phường Thuận Hóa).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến thăm, tặng quà người có côngThăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng tiêu biểuLãnh đạo thành phố thăm người có công và động viên lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ

Đoàn viên, thanh niên theo dõi bộ phim "Mùi cỏ cháy" trong chương trình chiếu phim lịch sử do Thành đoàn Huế tổ chức

Tại chương trình, hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu, cựu chiến binh đã cùng thưởng thức bộ phim “Mùi cỏ cháy” - tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nhân văn, tái hiện tinh thần chiến đấu anh dũng, sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối chương trình là tọa đàm với chủ đề “Thời hoa lửa - Tri ân quá khứ, Tiếp lửa hôm nay”, nơi các cựu chiến binh chia sẻ những ký ức về một thời hoa lửa, những câu chuyện chiến đấu và bài học về lòng yêu nước, ý chí vượt khó, tinh thần cống hiến. Những chia sẻ chân thực đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lý tưởng sống và khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Dịp này, Thành đoàn Huế còn phát động chương trình chia sẻ trên không gian mạng với thông điệp “Tuổi trẻ Huế - Thắp lên ngọn lửa tri ân, tô thắm nghĩa tình”. Qua đó, kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân truy cập fanpage Thành đoàn Huế, chia sẻ bài viết mang hình ảnh “Ngọn nến tri ân” cùng những lời nhắn gửi, thông điệp ý nghĩa đến các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Mỗi lượt chia sẻ sẽ là một “ngọn nến tri ân” được thắp sáng trên không gian mạng. Từ đó, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng biết ơn, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ Huế trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếthế hệ trẻthành đoàntri ân27/7thế hệ đi trước
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhận diện giá trị văn hóa di sản để bảo tồn, phát huy

Trong bối cảnh TP. Huế đang xây dựng và phát triển theo định hướng đô thị di sản trực thuộc Trung ương, yêu cầu nhận diện đầy đủ các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và con người Huế trở nên cấp thiết.

Nhận diện giá trị văn hóa di sản để bảo tồn, phát huy
Dựng mái ấm, nối dài tri ân

Mỗi ngôi nhà hoàn thành không chỉ mang lại nơi ở an toàn, ổn định mà còn là sự sẻ chia thiết thực, nối dài đạo lý tri ân đối với những gia đình vẫn chịu ảnh hưởng lâu dài của hậu quả chiến tranh.

Dựng mái ấm, nối dài tri ân
GIÚP THẾ HỆ TRẺ VỮNG VÀNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - Kỳ 1: CẠM BẪY RẬP RÌNH

Một cú chạm tay vào màn hình điện thoại thông minh có thể mở ra bầu trời tri thức, song cũng đủ cuốn người trẻ vào vòng xoáy tin giả hay luận điệu xuyên tạc được ngụy trang tinh vi. Từ thực tiễn ở Huế, câu chuyện của người trong cuộc và góc nhìn chuyên gia đặt ra yêu cầu cấp thiết: Phải xây dựng bản lĩnh số để thanh niên vừa có sức đề kháng trước thông tin xấu độc, vừa trở thành lực lượng lan tỏa điều đúng đắn, dẫn dắt niềm tin trên không gian mạng.

GIÚP THẾ HỆ TRẺ VỮNG VÀNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - Kỳ 1 CẠM BẪY RẬP RÌNH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến thăm, tặng quà người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 22/7, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và gia đình chính sách trên địa bàn các xã Phú Hồ, Phú Vang và Phú Vinh. Cùng đi có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến thăm, tặng quà người có công

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top