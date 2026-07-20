Khai mạc chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026

Đến dự chương trình có các UVTV Thành ủy: Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham quan các gian hàng tại chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026

Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 diễn ra từ ngày 23 - 26/7/2026, nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu bún bò Huế - món ăn tiêu biểu của vùng đất Cố đô, đồng thời góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của ẩm thực Việt Nam.

Với 80 gian hàng, chương trình quy tụ các quán ăn, nhà hàng, doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân ẩm thực và hội đầu bếp đến từ TP. Huế cùng các địa phương như: Hà Nội, Nghệ An, Điện Biên, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua chương trình này, du khách có cơ hội thưởng thức món ăn đặc sản bún bò Huế cùng nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và các món ăn nổi tiếng của nhiều vùng miền như bún riêu cua, bún chả, bún mắm, hủ tiếu, phở, mỳ quảng…

Nhiều gian hàng chế biến và phục vụ món bún bò Huế cho người dân và du khách tại chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là “Liên hoan Bún bò Huế toàn quốc” quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp và đơn vị kinh doanh bún bò Huế tiêu biểu trên cả nước nhằm tôn vinh nghề truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa của món ăn này. Bên cạnh đó là hoạt động xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần tôn vinh và quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế trong Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực”.

Bên cạnh đó, show diễn bún bò Huế “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự” sẽ tái hiện câu chuyện về làng nghề bún Vân Cù và quá trình hình thành, phát triển của món bún bò Huế gắn với chiều sâu văn hóa vùng đất Cố đô.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình

Trong suốt bốn ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách còn được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như check-in tại không gian sự kiện; tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm bún tươi sấy khô Hằng Nga của đơn vị đồng hành chính thức Acecook Việt Nam; thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức hằng đêm cùng nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá và trải nghiệm văn hóa ẩm thực.

Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 với chủ đề “Ngày Bún bò Huế” được kỳ vọng không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản ẩm thực Huế mà còn từng bước đưa bún bò Huế trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tiếp tục quảng bá hình ảnh thành phố Huế - điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc, qua đó phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững và giàu bản sắc.