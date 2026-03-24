Đảm bảo trật tự đô thị, tạo môi trường thông thoáng, an toàn cho người dân và du khách

Các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán tại các khu vực chợ trên địa bàn. Ba điểm chợ trọng điểm được triển khai gồm chợ Phường Đúc, Bến Ngự và Trường An - những nơi có mật độ buôn bán cao, thường xuyên phát sinh vi phạm về TTĐT.

Trong đợt ra quân, lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản và xử phạt 9 trường hợp vi phạm liên quan đến buôn bán hàng rong, sắp xếp hàng hóa sai quy định, lấn chiếm khu vực mặt tiền, vỉa hè và lòng đường. Nhiều trường hợp đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, đặc biệt tại các khu vực có biển cấm cũng bị nhắc nhở và xử lý nghiêm; các biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy lắp đặt sai quy định, được tháo dỡ. Các tuyến đường trọng điểm như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Cao Vân và khu vực cổng số 2 Bệnh viện Trung ương Huế được tập trung chỉnh trang, đảm bảo thông thoáng, an toàn cho người dân và du khách.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn các hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân chấp hành nghiêm các quy định không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán. Nhiều hộ dân đã tự giác thu dọn hàng hóa, ký cam kết thực hiện đúng quy định, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Việc ra quân lập lại TTĐT lần này không chỉ nhằm giải quyết các tồn tại trước mắt mà còn hướng đến xây dựng hình ảnh một phường trung tâm văn minh, hiện đại, thân thiện trong bối cảnh TP. Huế đang đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ; nâng cao trải nghiệm cho du khách.