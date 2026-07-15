Đổi mới quản trị, mở rộng không gian đô thị

Hạ tầng đô thị Huế ngày càng hoàn thiện

Quy hoạch lại không gian, mở rộng dư địa

Cùng với việc mở rộng địa giới quản lý, tỷ lệ đô thị hóa của Huế đến nay đạt khoảng 73%, phản ánh quy mô và vị thế mới của thành phố.

Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa IX diễn ra đầu tháng 7, đồng chí Nguyễn Đại Viên, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố đánh giá, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần ổn định công tác quản lý đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I. Quan trọng hơn, đây là tiền đề để thành phố tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng liên kết vùng, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Từ yêu cầu đó, công tác quy hoạch được đẩy nhanh với quy mô lớn. Theo đó, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tiếp tục rà soát Quy hoạch chung đô thị đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế.

Hiện, toàn thành phố có 535 đồ án quy hoạch còn hiệu lực. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục triển khai thêm 89 đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm phủ kín quy hoạch tại các xã, phường sau sáp nhập. Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch phân khu khu vực đô thị trung tâm thành phố đều đạt 100%.

Theo đồng chí Trương Nguyễn Thiện Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch không chỉ nhằm phù hợp với địa giới hành chính mới mà còn tạo cơ sở cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển của từng địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nếu quy hoạch tạo khung phát triển thì hạ tầng chính là động lực định hình diện mạo đô thị. Thời gian qua, nhiều công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành hoặc phát huy hiệu quả. Tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An thông xe kỹ thuật đã mở thêm trục kết nối từ trung tâm thành phố ra biển và Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Trước đó, cầu Nguyễn Hoàng, các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan cùng nhiều công trình giao thông khác từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng. Bên cạnh đó, các dự án như đường Tố Hữu nối dài đến sân bay Phú Bài, đường Vành đai 3 và tuyến đường phía tây phá Tam Giang - Cầu Hai đang được tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ.

Ở phía đông thành phố, khu đô thị mới An Vân Dương tiếp tục phát triển với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần mở rộng không gian đô thị về phía nam và phía đông. Các dự án hạ tầng giao thông không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần định hình diện mạo mới của đô thị Huế, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đường bộ ven biển hoàn thiện hứa hẹn mở ra không gian phát triển mới ở khu vực phía đông thành phố

Thay đổi phương thức quản trị

Song song với quy hoạch và đầu tư hạ tầng, phương thức quản lý đô thị cũng đang có những thay đổi đáng kể. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP. Huế từng bước chuyển từ quản lý theo địa giới hành chính sang quản lý bằng dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở.

Thành phố tiếp tục phát triển nền tảng Hue-S theo hướng trở thành nền tảng số phục vụ điều hành đô thị thông minh, kết nối dữ liệu giữa các cấp chính quyền. Đồng thời, nhiều nhiệm vụ về quản lý hạ tầng kỹ thuật, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và dịch vụ công được giao nhiều hơn cho cấp xã, phường.

Theo đồng chí Nguyễn Đại Viên, việc phân cấp đã tạo chuyển biến tích cực, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố tại kỳ họp vừa nêu cho thấy, quá trình phát triển đô thị vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Tiến độ điều chỉnh một số đồ án quy hoạch còn chậm; nhiều dự án hạ tầng trọng điểm chưa đạt yêu cầu. Hệ thống thoát nước ở một số khu vực chưa đáp ứng thực tế, tình trạng ngập úng cục bộ vẫn xảy ra khi mưa lớn. Việc ngầm hóa điện, cáp viễn thông, đầu tư vỉa hè, bãi đỗ xe công cộng và các công trình phụ trợ còn thiếu đồng bộ. Trong lĩnh vực môi trường, hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp vẫn cần tiếp tục hoàn thiện; việc phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai đồng đều.

Đáng chú ý, sau khi phân cấp, nhiều xã, phường vẫn gặp khó khăn về nhân lực, chuyên môn và nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ quản lý đô thị. Đây là những vấn đề thành phố cần tiếp tục tháo gỡ trong giai đoạn tới.

Theo UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, phát triển các khu đô thị kiểu mẫu, xây dựng hơn 11.800 căn nhà ở xã hội, mở rộng không gian đô thị về phía biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đồng thời phát triển mạnh đô thị thông minh trên nền tảng dữ liệu số.