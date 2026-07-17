Xây dựng “cánh tay nối dài” vững mạnh

Đại diện Công an TP. Huế trao giải cho các đội đoạt thành tích xuất sắc tại Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ I năm 2026.

Chuyện đời thường lên sân khấu

Những tràng pháo tay liên tục vang lên sau mỗi phần trình diễn. Trên sân khấu, những người nông dân, cán bộ hưu trí, đoàn viên... hóa thân thành các nhân vật trong những tình huống quen thuộc của đời sống. Họ không phải diễn viên chuyên nghiệp mà là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại vòng chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi TP. Huế lần thứ I năm 2026, các đội thi trải qua ba phần tranh tài, gồm: Tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, mỗi phần thi đều phản ánh rõ kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân cũng như khả năng xử lý các tình huống phát sinh.

Ấn tượng nhất là phần thi xử lý tình huống được xây dựng từ chính những câu chuyện diễn ra hằng ngày tại khu dân cư. Từ hòa giải mâu thuẫn trong Nhân dân, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỗi tiểu phẩm đều được các đội thể hiện sinh động, gần gũi và giàu tính thực tiễn.

Để có những phần trình diễn chỉn chu ấy là nhiều ngày miệt mài tập luyện. Hồ Văn Trăng, thành viên đội thi xã A Lưới 1 cho biết, dù công việc ở vùng cao còn nhiều khó khăn nhưng các thành viên đều tranh thủ tập luyện vào buổi tối. Với anh, tham gia hội thi là cơ hội giới thiệu hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, cũng như nét đẹp văn hóa của đồng bào A Lưới đến đông đảo người xem.

Với ông Hồ Đắc Lực, thành viên đội thi xã Hưng Lộc, người đã có gần 37 năm gắn bó với công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, hội thi là dịp để giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Theo ông, điều giá trị nhất không nằm ở giải thưởng mà chính là tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và trách nhiệm của những người đang cùng chung mục tiêu giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lan tỏa trách nhiệm

Thượng tá Cái Quang Minh, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP. Huế, Trưởng ban Giám khảo khẳng định, các đội thi đều có sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư công phu, bám sát thực tiễn công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Không chỉ thể hiện kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống, các phần thi còn phản ánh rõ bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Trải qua các vòng thi từ cấp cụm đến vòng chung kết cấp thành phố, hội thi đã trở thành diễn đàn để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Sau gần hai năm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành, lực lượng này tại TP. Huế với hơn 3.300 thành viên đã từng bước đi vào hoạt động nền nếp, phát huy rõ vai trò trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Từ những người dân bình dị, bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với cộng đồng, họ đã trở thành lực lượng nòng cốt sát dân, gần dân, là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong nắm bắt tình hình, hỗ trợ giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Mỗi đóng góp, dù thầm lặng, đều góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang, vượt lên trên quy mô của một sân chơi phong trào, hội thi lần này thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị - pháp luật sâu rộng, góp phần khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sự nghiệp giữ gìn ANTT. Hội thi không chỉ tạo môi trường để các đội giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, mà còn là dịp để lan tỏa hình ảnh đẹp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của những con người đang ngày đêm âm thầm cống hiến vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.