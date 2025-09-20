  • Huế ngày nay Online
Phú Bài ra quân lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông

HNN.VN - Ngày 20/9, phường Phú Bài tổ chức lễ ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông nhằm chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về trật tự đô thị 

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra trong nhiều giai đoạn, tập trung xử lý các “điểm nóng” như đường Nguyễn Tất Thành, Sóng Hồng, 2/9, đoạn Nguyễn Tất Thành - Thủy Phù (cũ), khu vực chợ Phú Bài, chợ tự phát đường Nguyễn Khoa Văn, Thuận Hóa, cổng phụ KCN Phú Bài… Mục tiêu trong 8 tuần đầu là xóa bỏ tối thiểu 80% tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán và giảm từ 50 - 70% phản ánh, khiếu nại liên quan.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các hoạt động như: kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm đối với các phương tiện ô tô, xe máy dừng đỗ không đúng quy định; kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Việc lập lại trật tự đô thị, giữ gìn an toàn giao thông là nhiệm vụ lâu dài, cần sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị và ý thức tự giác của từng hộ dân, từng người tham gia giao thông; qua đó, hướng đến xây dựng một Phú Bài xanh - sạch - đẹp, an toàn và văn minh.

Đoàn Lam
