Hình ảnh đẹp bắt đầu từ việc chấp hành luật giao thông

Hai lỗi vi phạm luật giao thông trên một phương tiện

Có mặt trên các tuyến đường Lê Huân, Đặng Thái Thân… chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, chúng tôi bắt gặp 4 - 5 trường hợp khách du lịch mặc áo dài cổ phục không đội mũ bảo hiểm, thậm chí "kẹp ba" trên xe máy.

Những tuyến đường này có nhiều tiệm cho thuê áo dài cổ phục để khách chụp ảnh khi tham quan. Có trường hợp khách sau khi thuê và mặc áo dài, đội mấn, dù có mũ bảo hiểm trên xe máy vẫn không đội, cứ thế chạy đến điểm chụp ảnh. Có trường hợp người ở tiệm cho thuê áo dài vui vẻ chở khách đến nơi check-in nhưng lại không nhắc khách đội mũ bảo hiểm.

Ông Lê Công Thành Tài, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân trăn trở: Qua tiếp nhận thông tin từ các phản ánh, thực trạng một số du khách vi phạm giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định có xảy ra. Lực lượng liên ngành, các đội phản ứng nhanh nắm bắt, xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và môi trường du lịch thường xuyên giám sát, xử lý, nhất là dịp cao điểm. Tuy nhiên, khi không có mặt lực lượng chức năng, một số khách lại thiếu ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.

Khách mặc áo dài, đội mấn nhưng không đội mũ bảo hiểm

Thực tế, những hành vi nói trên vừa vi phạm pháp luật về giao thông, vừa là những hình ảnh không đẹp ở một thành phố du lịch. Huế đang hướng tới một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện. Vì vậy, việc tôn trọng pháp luật cũng là một cách ứng xử đẹp của mỗi du khách.

Ông Lê Công Thành Tài cho biết: Cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng phản ứng nhanh tại phường cũng tăng cường công tác theo dõi, phát hiện, tiếp nhận, xử lý những vấn đề liên quan về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và những vấn đề khác, góp phần gìn giữ hình ảnh điểm đến Huế. Đồng thời, phường cũng đã và đang lắp đặt thêm hệ thống camera trên các tuyến đường để tăng cường giám sát, xử lý các vi phạm.

Theo ông Nguyễn Hồ Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Xuân, UBND phường sẽ chỉ đạo công an phường tăng cường theo dõi, kiểm tra, đồng thời báo cáo, phối hợp với cơ quan cảnh sát giao thông - công an thành phố để xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Thiết nghĩ, bên cạnh vai trò của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê áo dài cổ phục cũng cần nâng cao trách nhiệm trong việc tuân thủ và nhắc nhở khách chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Chỉ một lời nhắc đội mũ bảo hiểm hay từ chối chở quá số người quy định cũng góp phần hạn chế những hình ảnh phản cảm giữa không gian di sản.