Gần 80 người đẹp trình diễn bộ sưu tập lấy cảm hứng Cố đô Huế

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cùng quan khách tham dự sự kiện

Đó là sự kiện Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Miss Cosmo 2025 diễn ra vào chiều 2/12 do Tổ chức Cosmo tổ chức. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn và UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình, cùng đông đảo quan khách đến dự.

Với nền sân khấu là Ngọ Môn cổ kính và nền nhạc có lúc du dương, có lúc sôi động, gần 80 người mẫu, hoa hậu quốc tế đã có phần trình diễn thời trang vô cùng ấn tượng với bộ sưu tập Fall/Winter 2025 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Ở đó, người xem đắm chìm trong bữa tiệc nghệ thuật thời trang với những bộ váy lộng lẫy được nhà thiết kế lấy cảm hứng từ chính vùng đất Cố đô Huế. Các mảng màu chủ đạo như vàng son, đỏ ngọc, xanh rêu, nâu gỗ, đen huyền… thông qua kỹ thuật thêu lẫn đính kết tinh xảo trở nên lộng lẫy.

Phần trình diễn của các người đẹp cuốn hút người xem

Được biết, sau chương trình Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam, Miss Cosmo 2025 sẽ còn một số hoạt động diễn ra tại Huế như Best in Swimsuit và sự kiện Sashing Welcome.

Theo ban tổ chức, thông qua chuỗi các hoạt động Miss Cosmo 2025 hy vọng giới thiệu đến công chúng và bạn bè quốc tế một hình ảnh Huế trẻ trung, năng động, bên cạnh nền văn hóa lịch sử vốn có.