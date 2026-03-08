Sôi nổi Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Đại diện Hội đồng Đội thành phố trao bảng tượng trưng tặng bộ trống Đội và 500 khăn quàng đỏ cho đội viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Dịp này, Hội đồng Đội thành phố đã trao tặng một bộ trống Đội và 500 khăn quàng đỏ cho đội viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động Đội của các em.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Đồng diễn “Hát vang trong kỷ nguyên mới” do học sinh của trường biểu diễn; chương trình “Em là đại sứ nhỏ”…

Đại diện Thành đoàn - Hội đồng Đội TP. Huế cho biết, ngày hội là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), gắn với chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hưởng ứng đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Ngày hội đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức rèn luyện và tinh thần thi đua học tập trong thiếu nhi; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để các em được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong phong trào Đội.