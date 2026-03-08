  • Huế ngày nay Online
Sôi nổi Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

HNN.VN - Sáng 10/3, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP. Huế tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026 tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân).

Trao sinh kế hỗ trợ người dân phường Hương An Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân có hoàn cảnh khó khănThanh niên Cố đô Huế hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốcSẵn sàng cho lần đầu cầm lá phiếuChuyển đổi số mở lối cho thanh niên Huế khởi nghiệp Hơn 500 triệu đồng dành cho công trình, phần việc hướng về cộng đồng

Đại diện Hội đồng Đội thành phố trao bảng tượng trưng tặng bộ trống Đội và 500 khăn quàng đỏ cho đội viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Dịp này, Hội đồng Đội thành phố đã trao tặng một bộ trống Đội và 500 khăn quàng đỏ cho đội viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động Đội của các em.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Đồng diễn “Hát vang trong kỷ nguyên mới” do học sinh của trường biểu diễn; chương trình “Em là đại sứ nhỏ”…

Đại diện Thành đoàn - Hội đồng Đội TP. Huế cho biết, ngày hội là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), gắn với chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hưởng ứng đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Ngày hội đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức rèn luyện và tinh thần thi đua học tập trong thiếu nhi; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để các em được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong phong trào Đội.

Minh Nguyên
