Các nước ứng phó tình trạng giá dầu tăng vọt

Người dân Bangladesh xếp hàng mua xăng do lo ngại giá tăng mạnh

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 9/3 cho biết, chính phủ Hàn Quốc sẽ áp giá trần nhiên liệu trong nước lần đầu tiên sau gần 30 năm. Hàn Quốc sẽ tìm kiếm các nguồn năng lượng ngoài nguồn cung vận chuyển qua eo biển Hormuz, chương trình ổn định thị trường trị giá 100 nghìn tỷ won (67 tỷ USD) được mở rộng nếu cần thiết.

Trong khi đó, giới chức Bangladesh ra lệnh đóng cửa tất cả các trường đại học, đẩy nhanh kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr như một phần của các biện pháp khẩn cấp để tiết kiệm điện và nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng...

Tại Campuchia, 54 đại lý và cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa do thiếu nguồn cung nhiên liệu. Trong khi đó, hơn 200 đơn vị kinh doanh vẫn tuân thủ bán hàng theo đúng giá quy định. Tổng cục Bảo vệ Người tiêu dùng và Cạnh tranh thuộc Bộ Thương mại Campuchia cam kết sẽ liên tục kiểm tra, giám sát tại các tỉnh thành trên cả nước để bảo đảm ổn định giá xăng dầu. Trong trường hợp phát hiện có đơn vị kinh doanh tự ý nâng giá bán vượt mức quy định, Tổng cục sẽ áp mức phạt vi phạm hành chính tối thiểu 4 triệu riel (khoảng 1.000 USD) và có thể xem xét thu hồi giấy phép, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 8/3 thông báo sẽ triển khai “kế hoạch kiểm tra đặc biệt” đối với các trạm xăng trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá nhiên liệu bất hợp lý. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành 500 cuộc kiểm tra tại các trạm xăng trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11/3. Các cuộc kiểm tra này do Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát gian lận (DGCCRF) thuộc Bộ Kinh tế Pháp thực hiện. Thủ tướng Pháp Lecornu nhấn mạnh, cuộc xung đột tại Trung Đông không thể trở thành cái cớ cho những đợt tăng giá bất hợp lý tại các trạm xăng.

Theo ông, số lượng kiểm tra lần này tương đương với khối lượng kiểm tra trong cả 6 tháng theo kế hoạch thông thường của cơ quan chức năng. Vấn đề giá nhiên liệu hiện đang là một chủ đề tranh luận chính trị tại Pháp. Một số đảng đối lập cho rằng, cần có biện pháp mạnh hơn nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân...

Nhằm ứng phó với giá dầu tăng vọt do xung đột tại Trung Đông leo thang, ngày 9/3, các Bộ trưởng Tài chính thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tiến hành họp khẩn, thảo luận kế hoạch sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chung, dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), để ổn định thị trường. Các nước thành viên IEA hiện nắm giữ hơn 1,24 tỷ thùng dầu dự trữ công cộng, cộng thêm khoảng 600 triệu thùng dự trữ công nghiệp. Trong đó, Mỹ và Nhật Bản chiếm khoảng 700 triệu thùng.

https://nhandan.vn/cac-nuoc-ung-pho-tinh-trang-gia-dau-tang-vot-post947391.html