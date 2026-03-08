  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Các nước ứng phó tình trạng giá dầu tăng vọt

ClockThứ Ba, 10/03/2026 09:43
Trước sự bất ổn ngày càng gia tăng về nguồn cung nhiên liệu và khí đốt sau gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu do cuộc xung đột ở Trung Đông, nhiều nước đưa ra các biện pháp đối phó nhằm giảm tác động của giá nhiên liệu tăng vọt.

Bảo đảm nguồn cung năng lượng trước biến động địa chính trịTrung Đông và câu chuyện giá dầuThực hiện điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ

Người dân Bangladesh xếp hàng mua xăng do lo ngại giá tăng mạnh 

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 9/3 cho biết, chính phủ Hàn Quốc sẽ áp giá trần nhiên liệu trong nước lần đầu tiên sau gần 30 năm. Hàn Quốc sẽ tìm kiếm các nguồn năng lượng ngoài nguồn cung vận chuyển qua eo biển Hormuz, chương trình ổn định thị trường trị giá 100 nghìn tỷ won (67 tỷ USD) được mở rộng nếu cần thiết.

Trong khi đó, giới chức Bangladesh ra lệnh đóng cửa tất cả các trường đại học, đẩy nhanh kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr như một phần của các biện pháp khẩn cấp để tiết kiệm điện và nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng...

Tại Campuchia, 54 đại lý và cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa do thiếu nguồn cung nhiên liệu. Trong khi đó, hơn 200 đơn vị kinh doanh vẫn tuân thủ bán hàng theo đúng giá quy định. Tổng cục Bảo vệ Người tiêu dùng và Cạnh tranh thuộc Bộ Thương mại Campuchia cam kết sẽ liên tục kiểm tra, giám sát tại các tỉnh thành trên cả nước để bảo đảm ổn định giá xăng dầu. Trong trường hợp phát hiện có đơn vị kinh doanh tự ý nâng giá bán vượt mức quy định, Tổng cục sẽ áp mức phạt vi phạm hành chính tối thiểu 4 triệu riel (khoảng 1.000 USD) và có thể xem xét thu hồi giấy phép, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 8/3 thông báo sẽ triển khai “kế hoạch kiểm tra đặc biệt” đối với các trạm xăng trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá nhiên liệu bất hợp lý. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành 500 cuộc kiểm tra tại các trạm xăng trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11/3. Các cuộc kiểm tra này do Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát gian lận (DGCCRF) thuộc Bộ Kinh tế Pháp thực hiện. Thủ tướng Pháp Lecornu nhấn mạnh, cuộc xung đột tại Trung Đông không thể trở thành cái cớ cho những đợt tăng giá bất hợp lý tại các trạm xăng.

Theo ông, số lượng kiểm tra lần này tương đương với khối lượng kiểm tra trong cả 6 tháng theo kế hoạch thông thường của cơ quan chức năng. Vấn đề giá nhiên liệu hiện đang là một chủ đề tranh luận chính trị tại Pháp. Một số đảng đối lập cho rằng, cần có biện pháp mạnh hơn nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân...

Nhằm ứng phó với giá dầu tăng vọt do xung đột tại Trung Đông leo thang, ngày 9/3, các Bộ trưởng Tài chính thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tiến hành họp khẩn, thảo luận kế hoạch sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chung, dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), để ổn định thị trường. Các nước thành viên IEA hiện nắm giữ hơn 1,24 tỷ thùng dầu dự trữ công cộng, cộng thêm khoảng 600 triệu thùng dự trữ công nghiệp. Trong đó, Mỹ và Nhật Bản chiếm khoảng 700 triệu thùng.

https://nhandan.vn/cac-nuoc-ung-pho-tinh-trang-gia-dau-tang-vot-post947391.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: ứng phótình trạnggiá dầutăng vọt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trung Đông và câu chuyện giá dầu

Chiều muộn ở huyện Mae Sot, tỉnh Tak của Thái Lan, những hàng xe nối đuôi nhau trước trạm xăng. Nhiều chiếc mang biển số Myanmar. Tài xế lắc nhẹ xe, cố “vét” thêm từng lít nhiên liệu. Có người tranh thủ mua đầy cả can dự trữ.

Trung Đông và câu chuyện giá dầu
Doanh nghiệp xuất khẩu chủ động ứng phó trước biến động tại Trung Đông

Trước xung đột tại khu vực Trung Đông liên quan đến Mỹ, Israel và Iran, các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu trên địa bàn thành phố vẫn duy trì sản xuất và bảo đảm đơn hàng. Dù chưa ghi nhận tác động trực tiếp, nhiều DN vẫn theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế; chủ động rà soát chi phí vận tải, kế hoạch giao hàng và xây dựng các phương án ứng phó nhằm hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và vận tải quốc tế.

Doanh nghiệp xuất khẩu chủ động ứng phó trước biến động tại Trung Đông
Ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho du khách Việt Nam tại Trung Đông

Những ngày qua, tình hình xung đột leo thang khiến hàng loạt chuyến bay đến và đi Trung Đông bị hoãn, hủy, gây gián đoạn hoạt động du lịch trên diện rộng và làm không ít du khách rơi vào cảnh mắc kẹt. Trong bối cảnh đó, du lịch Việt Nam đã phải “bật” chế độ ứng phó khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho du khách.

Ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho du khách Việt Nam tại Trung Đông
Thủ tướng: Ứng phó chủ động, kịp thời, hiệu quả trước diễn biến mới trên thế giới

Chiều 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan đánh giá tình hình và các kịch bản, giải pháp ứng phó với những diễn biến mới trên thế giới thời gian qua có thể tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác.

Thủ tướng Ứng phó chủ động, kịp thời, hiệu quả trước diễn biến mới trên thế giới
Brazil ban bố tình trạng thảm họa thiên tai do mưa lũ

Ngày 24/2, Chính phủ Brazil đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai tại thành phố Juiz de Fora, bang Minas Gerais, sau khi mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Brazil ban bố tình trạng thảm họa thiên tai do mưa lũ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top