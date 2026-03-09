  • Huế ngày nay Online
Phát triển y học cổ truyền: Hướng đi bền vững cho y tế cơ sở

HNN - Y học cổ truyền (YHCT) và phục hồi chức năng (PHCN) tại tuyến y tế cơ sở đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, góp phần giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong giai đoạn mới.

 Khám, chữa bệnh YHCT và PHCN cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hương Thủy

Tại nhiều trạm y tế xã, phường, hoạt động khám chữa bệnh bằng YHCT ngày càng thu hút đông đảo người dân. Ông Nguyễn Xuân, trú tại xã Quảng Điền, bị đau thần kinh tọa do thoái hóa cột sống thắt lưng. Suốt thời gian qua, đều đặn mỗi tháng hai lần, ông đến Trạm Y tế xã để điện châm và nhận thuốc điều trị. Theo ông Xuân, nhờ nhà ở gần Trạm, thủ tục thuận tiện, chi phí được bảo hiểm y tế chi trả nên việc điều trị trở nên nhẹ nhàng, đỡ tốn kém. “Dù đau nhưng tôi vẫn tự đi điều trị được. Điều trị  ở Trạm vừa gần, vừa hiệu quả”, ông Xuân chia sẻ.

Bác sĩ Hồ Quang Huy, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Điền cho biết, bên cạnh khám, chữa bệnh bằng y học hiện đại, Trạm đặc biệt chú trọng phát triển YHCT. Với đặc thù địa phương vùng thấp trũng, tỷ lệ người mắc bệnh mạn tính, nhất là các bệnh cơ xương khớp, thần kinh khá cao. Các phương pháp như điện châm, xoa bóp, giác hơi, xông hơi, sử dụng thuốc Đông y… được người dân tin tưởng lựa chọn. Không chỉ hỗ trợ điều trị, các kỹ thuật này còn giúp người bệnh phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ở các trung tâm y tế, hiệu quả của YHCT kết hợp PHCN càng được thể hiện rõ nét. Tại Trung tâm Y tế Hương Thủy, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bằng YHCT, PHCN ngày càng tăng. Ông Nguyễn Độ, trú tại phường Thủy Phương, từng bị tai biến mạch máu não cách đây gần 6 tháng. Thời gian đầu, ông gặp khó khăn trong vận động và phát âm. Sau quá trình điều trị kết hợp tập PHCN tại Trung tâm, đến nay ông đã có thể đi lại và giao tiếp bình thường. “Nếu không được điều trị gần nhà, chắc tôi phải đi xa, rất vất vả”, ông nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng Khoa YHCT và PHCN, Trung tâm Y tế Hương Thủy, hiện đơn vị triển khai nhiều kỹ thuật như vật lý trị liệu cho bệnh nhân cơ xương khớp, thần kinh tọa, bệnh nhân sau tai biến, cứng khớp sau bó bột. Nhu cầu điều trị ngày càng đa dạng, đặc biệt là trị liệu ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phát triển, tự kỷ. Tuy nhiên, do thiếu trang thiết bị chuyên sâu, một số trường hợp vẫn phải chuyển lên tuyến trên. Nếu được đầu tư đồng bộ, người dân sẽ được hưởng dịch vụ chất lượng ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại.

Thực tế cho thấy, hệ thống y tế cơ sở đang từng bước được củng cố cả về nhân lực lẫn cơ sở vật chất. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tính đến hết năm 2025, tổng số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố đạt trên 2,5 triệu lượt, tăng so với năm 2024. Kết quả này cho thấy niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế, trong đó có lĩnh vực YHCT, ngày càng được nâng cao.

Việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; cải tiến quy trình khám bệnh; ứng dụng khoa học công nghệ; chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới… đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiều cơ sở y tế chú trọng kết hợp hài hòa giữa YHCT và y học hiện đại, phát huy ưu điểm của mỗi phương pháp trong điều trị, đặc biệt đối với các bệnh mạn tính, bệnh cần PHCN dài ngày.

Việc đẩy mạnh phát triển YHCT tại tuyến y tế cơ sở không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị y học dân tộc mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Khi được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, lĩnh vực này sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Thanh Hương
