Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Kiểm tra sức khỏe cho ngươi dân phường Phú Xuân

Tham dự chương trình có PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Viết Huy Hoàng, Bí thư Đoàn UBND TP. Huế; đại diện Đoàn Thanh niên UBND thành phố, Đoàn Thanh niên Sở Y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị đồng hành và đông đảo đoàn viên, thanh niên ngành y tế.

Trong khuôn khổ chương trình, gần 300 người dân là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Xuân đã được đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp thăm khám và tư vấn sức khỏe. Người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, phát hiện và điều trị một số bệnh lý thông thường, đồng thời được cấp phát thuốc miễn phí theo đơn của bác sĩ.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, Ban tổ chức cũng trao tặng 8 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 300 suất quà dành cho tất cả người dân đến khám bệnh. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của ngành y tế và các đơn vị đồng hành đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên tinh thần và hỗ trợ bà con trong cuộc sống.

Tại chương trình, các y, bác sĩ và đoàn viên thanh niên ngành y tế đã trực tiếp thực hiện khám bệnh tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và tư vấn các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, người dân còn được hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng hợp lý, thói quen sinh hoạt lành mạnh, cách luyện tập thể dục phù hợp với thể trạng cũng như cách sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả.