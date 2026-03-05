  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 07/03/2026 16:03

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn

HNN.VN - Ngày 7/3, Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Xuân. Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), đồng thời hưởng ứng các hoạt động tình nguyện năm 2026.

Kiểm tra sức khỏe cho ngươi dân phường Phú Xuân 

Tham dự chương trình có PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Viết Huy Hoàng, Bí thư Đoàn UBND TP. Huế;  đại diện Đoàn Thanh niên UBND thành phố, Đoàn Thanh niên Sở Y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị đồng hành và đông đảo đoàn viên, thanh niên ngành y tế.

Trong khuôn khổ chương trình, gần 300 người dân là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Xuân đã được đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp thăm khám và tư vấn sức khỏe. Người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, phát hiện và điều trị một số bệnh lý thông thường, đồng thời được cấp phát thuốc miễn phí theo đơn của bác sĩ.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, Ban tổ chức cũng trao tặng 8 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 300 suất quà dành cho tất cả người dân đến khám bệnh. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của ngành y tế và các đơn vị đồng hành đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên tinh thần và hỗ trợ bà con trong cuộc sống.

Tại chương trình, các y, bác sĩ và đoàn viên thanh niên ngành y tế đã trực tiếp thực hiện khám bệnh tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và tư vấn các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, người dân còn được hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng hợp lý, thói quen sinh hoạt lành mạnh, cách luyện tập thể dục phù hợp với thể trạng cũng như cách sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
y tếkhám chữa bệnhphú xuân
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyển đổi số để giảm tải khám, chữa bệnh

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán kéo dài, nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của người dân tăng mạnh. Trước áp lực gia tăng đột biến này, việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong KCB đã trở thành giải pháp quan trọng, góp phần giảm tải, hạn chế lây nhiễm chéo và nâng cao chất lượng phục vụ.

Chuyển đổi số để giảm tải khám, chữa bệnh
GẮN KẾT ĐÀO TẠO - THỰC HÀNH - NGHIÊN CỨU:
Nền tảng nâng cao chất lượng nhân lực y tế

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Huế ngày nay Cuối tuần có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế xoay quanh mô hình liên kết đào tạo Trường - Viện.

Nền tảng nâng cao chất lượng nhân lực y tế
Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang thăm và chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 27/2, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ và đội ngũ y bác sĩ tại một số đơn vị y tế trên địa bàn, gồm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Sở Y tế TP. Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang thăm và chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

