Sức hút mới từ các khu kinh tế, công nghiệp

Lãnh đạo thành phố kiểm tra quy hoạch phát triển KCN Phong Điền đầu năm 2026

Cực tăng trưởng phía nam

Trong chiến lược phát triển không gian kinh tế của thành phố, khu vực phía nam được xác định là động lực tăng trưởng mới, với trung tâm là KKT Chân Mây - Lăng Cô. Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, được quy hoạch phát triển theo mô hình hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp - đô thị - dịch vụ - du lịch và logistics.

Lợi thế lớn nhất của KKT này nằm ở vị trí chiến lược: Giữa hai đô thị lớn miền Trung là Đà Nẵng và Huế; trên trục giao thông Bắc - Nam, kết nối thuận lợi với Quốc lộ 1, cao tốc La Sơn - Túy Loan và tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đặc biệt, cảng Chân Mây có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển logistics và xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Theo quy hoạch được phê duyệt, KKT Chân Mây - Lăng Cô được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với dịch vụ cảng biển và logistics. Việc quy hoạch đồng bộ các phân khu chức năng, như: KCN, khu phi thuế quan, khu đô thị, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch nghỉ dưỡng đã tạo nền tảng phát triển dài hạn, hạn chế xung đột không gian và đảm bảo tính bền vững cho khu vực này.

Năm 2025, thành phố đã cấp mới 22 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 2.128 tỷ đồng trên diện tích khoảng 35ha. Trong đó, có 7 dự án FDI với tổng vốn 26,2 triệu USD, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng phát triển công nghiệp của địa phương.

Không chỉ thu hút dự án mới, công tác hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất cũng đạt những kết quả tích cực với 12 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn tăng thêm lên đến 21.857 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thu hồi 4 dự án chậm triển khai với tổng vốn 1.744 tỷ đồng đã góp phần sàng lọc, nâng cao chất lượng đầu tư. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh trong năm 2025 đạt 23.985 tỷ đồng, bằng 240% kế hoạch, chiếm khoảng 80% tổng vốn thu hút toàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT, CN thành phố khẳng định: "Thành phố Huế không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và có khả năng liên kết với doanh nghiệp địa phương. KKT Chân Mây - Lăng Cô sẽ là không gian phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững trong dài hạn, tạo động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhất là thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng hai con số mà thành phố đã đề ra".

Mới đây, tại Hội nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2050, các chuyên gia kinh tế cho rằng, điểm khác biệt của Huế so với nhiều địa phương khác là sự kết hợp hài hòa giữa quy hoạch công nghiệp và định hướng phát triển đô thị, dịch vụ. Khi hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, các KKT, CN không chỉ là nơi sản xuất mà còn trở thành không gian sống, làm việc hấp dẫn cho lực lượng lao động chất lượng cao.

Điểm nhấn mới trong thu hút đầu tư

Năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Trong 2 tháng đầu năm nay, UBND thành phố đã chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng số 2 tại KKT Chân Mây - Lăng Cô với tổng vốn 1.845 tỷ đồng, quy mô 204ha do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư và dự án xây dựng hạ tầng tại KCN La Sơn do Công ty VSIP đầu tư với diện tích 467ha, tổng vốn 3.075 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố dự kiến sẽ chấp thuận đầu tư cho một số dự án đầu tư hạ tầng tại KCN La Sơn thời gian tới.

Hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex Huế đang là điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn

Ban Quản lý KKT, CN thành phố cho hay, trong 2 tháng đầu năm, thành phố đã thu hút khoảng 10.400 tỷ đồng tổng vốn đầu tư, tương đương 94,5% kế hoạch năm, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.400ha. Đây là tín hiệu cho thấy dư địa phát triển công nghiệp của thành phố còn rất lớn khi quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật đang từng bước hoàn thiện.

Riêng các KKT, CN hiện có 193 dự án, với vốn đăng ký 144.905 tỷ đồng; trong đó, có 56 dự án FDI với tổng vốn 75.286 tỷ đồng. Lũy kế vốn thực hiện đạt khoảng 60.870 tỷ đồng, tương đương 42,5% tổng vốn đăng ký. Số dự án đang hoạt động chiếm gần 60%.

Theo TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, hiện nay Huế đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị trong chuỗi sản xuất khu vực miền Trung khi hạ tầng KKT, CN ngày càng hoàn thiện. Điều dễ nhận thấy, hệ thống hạ tầng giao thông, KKT, KCN và cảng biển từng bước đầu tư đồng bộ, Huế có cơ hội hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ sản xuất - lưu kho - vận chuyển - xuất khẩu. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp mà còn nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp. Môi trường đầu tư minh bạch, ổn định chính là yếu tố then chốt để giữ chân nhà đầu tư hiện hữu và thu hút các tập đoàn lớn, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững.