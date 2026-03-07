Trao sinh kế hỗ trợ người dân phường Hương An

Đại diện các đơn vị trao tặng sinh kế cho người dân

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng gói sinh kế với tổng trị giá 467 triệu đồng cho các hộ dân trên địa bàn phường. Cụ thể, chương trình hỗ trợ 7.500 con gà giống đã được tuyển chọn, 400 bao cám chăn nuôi và 50kg thuốc thú y nhằm giúp người dân có điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đồng hành cùng người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để bà con có thêm sinh kế bền vững. Thông qua việc hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y, chương trình góp phần giúp các hộ dân từng bước phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.

Bên cạnh việc trao tặng vật chất, các đơn vị tổ chức cũng cam kết tiếp tục đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, theo dõi quá trình phát triển đàn gà để bảo đảm hiệu quả của mô hình. Qua đó, giúp người dân yên tâm sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.