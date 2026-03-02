Sẵn sàng cho lần đầu cầm lá phiếu

Đoàn phường Thanh Thủy tuyên truyền về cuộc bầu cử cho những cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu

Tự hào lần đầu thực hiện quyền công dân

Vào ngày 15/3, cử tri trẻ Trịnh Hồng Đoan Trang (sinh năm 2003, trú tại tổ dân phố 7, phường An Cựu) sẽ lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình khi tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ở tuổi 23, Đoan Trang không giấu được sự háo hức xen lẫn niềm tự hào khi cầm trên tay lá phiếu - biểu tượng thiêng liêng quyền làm chủ của Nhân dân.

“Mỗi con dấu trên lá phiếu không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà còn là cách tôi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu có đức, có tài sẽ luôn quan tâm đến những tâm tư, nguyện vọng và định hướng phát triển cho thế hệ trẻ phường An Cựu nói riêng và cả nước nói chung”, Trang chia sẻ.

Không chỉ tham gia với tư cách cử tri, Trịnh Hồng Đoan Trang còn là Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 7 và tích cực đồng hành cùng Đoàn phường An Cựu trong công tác tuyên truyền về bầu cử. Bên cạnh việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị tuyên truyền trực tiếp, Đoàn phường còn tiên phong ứng dụng công nghệ, sản xuất các video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tóm tắt luật, cung cấp thông tin liên quan đến bầu cử, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên.

Chị Lê Thị Huê, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường An Cựu cho biết, xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền bài bản và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của phường để triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đoàn phường An Cựu đặc biệt chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là những thanh niên lần đầu tham gia bầu cử. Nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tuổi trẻ với trách nhiệm công dân” được tổ chức, qua đó phát huy vai trò của bí thư chi đoàn trong việc trực tiếp vận động tại khu dân cư.

“Mục tiêu của chúng tôi là 100% đoàn viên, thanh niên tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định, góp phần xây dựng phường An Cựu văn minh, thân thiện, an toàn và phát triển bền vững”, chị Huê nhấn mạnh.

Đồng hành, tiếp sức cùng cử tri trẻ

Tại phường Thanh Thủy, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy vai trò của cử tri trẻ, Đoàn thanh niên địa phương đã tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Các đoàn viên được phổ biến những nội dung cốt lõi của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của công dân; nguyên tắc bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Qua đó, giúp cử tri trẻ hiểu rõ quy trình, thủ tục bầu cử, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quyền công dân của mình.

Cử tri trẻ Nguyễn Hồng Bảo Trâm (lớp 12, Trường THPT Hương Thủy) chia sẻ: “Lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu, em vừa háo hức vừa hồi hộp. Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như trách nhiệm của bản thân. Em sẽ nghiên cứu kỹ thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự xứng đáng”.

Anh Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Thanh Thủy cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền, đơn vị còn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang, trang hoàng khu vực điểm bầu cử nhằm đảm bảo không gian sạch đẹp, trang trọng, tạo khí thế phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân. Hoạt động thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự sẵn sàng của tuổi trẻ Thanh Thủy, góp phần vào thành công chung của công tác bầu cử tại địa phương.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày hội lớn của toàn dân, trong đó có sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên từ 18 tuổi trở lên. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm, là dịp để tuổi trẻ thể hiện tinh thần dân chủ, bản lĩnh và trách nhiệm công dân thông qua lá phiếu của mình, lựa chọn những đại biểu thực sự có đức, có tài. Bên cạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đoàn - Hội từ thành phố đến cơ sở còn chủ động phối hợp với các ban, ngành trong hệ thống chính trị vận động Nhân dân tham gia bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp.

Với những cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Vì vậy, tổ chức Đoàn đã đẩy mạnh hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục và thời gian bầu cử thông qua mạng xã hội và ứng dụng Hue-S, giúp các bạn trẻ chủ động nắm bắt, chuẩn bị đầy đủ trước ngày bầu cử. Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, mạnh dạn phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến các đại biểu ứng cử Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó, phát huy quyền làm chủ và tiếng nói của bản thân trong đời sống chính trị - xã hội.