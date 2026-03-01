Hơn 500 triệu đồng dành cho công trình, phần việc hướng về cộng đồng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài (thứ 6 từ trái sang) cùng đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng công trình thanh niên cho địa phương

Tham dự, có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo Thành Đoàn, các đơn vị đồng hành cùng hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tháng Thanh niên năm nay được triển khai với tinh thần “3 tiên phong” và “4 chủ động”. Qua đó, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, nhiều thách thức đòi hỏi sự quyết tâm, năng động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ toàn thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và xây dựng đô thị văn minh.

Tại lễ khởi động, nhiều công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng đã được triển khai như: hỗ trợ nguồn vốn cho 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp; trao 30 suất quà đến bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai; thực hiện tuyến đường “Ánh sáng nông thôn mới”; hỗ trợ sửa chữa 2 ngôi nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn… Tổng giá trị các hoạt động hơn 500 triệu đồng.

Sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt triển khai trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026; ra quân vệ sinh môi trường gắn với Ngày Chủ nhật xanh; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyển đổi số về “bình dân học vụ số” và phổ biến chính sách thuế mới.