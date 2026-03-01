  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 01/03/2026 10:51
Khởi động Tháng Thanh niên 2026:

Hơn 500 triệu đồng dành cho công trình, phần việc hướng về cộng đồng

HNN.VN - Sáng 1/3, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Huế tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại phường Hương Thủy.

Gần 400 cán bộ, y bác sĩ tham gia hiến máu tình nguyện trong những ngày đầu năm mới Trao hơn 220 phần quà đầu xuân cho học sinh vùng cao Long QuảngĐảng không ở đâu xaLan tỏa nghĩa cử nhân ái từ Ngày hội Xuân hồng năm 2026

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài (thứ 6 từ trái sang) cùng đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng công trình thanh niên cho địa phương 

Tham dự, có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo Thành Đoàn, các đơn vị đồng hành cùng hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tháng Thanh niên năm nay được triển khai với tinh thần “3 tiên phong” và “4 chủ động”. Qua đó, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, nhiều thách thức đòi hỏi sự quyết tâm, năng động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ toàn thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và xây dựng đô thị văn minh.

Tại lễ khởi động, nhiều công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng đã được triển khai như: hỗ trợ nguồn vốn cho 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp; trao 30 suất quà đến bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai; thực hiện tuyến đường “Ánh sáng nông thôn mới”; hỗ trợ sửa chữa 2 ngôi nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn… Tổng giá trị các hoạt động hơn 500 triệu đồng.

Sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt triển khai trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026; ra quân vệ sinh môi trường gắn với Ngày Chủ nhật xanh; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyển đổi số về “bình dân học vụ số” và phổ biến chính sách thuế mới.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếđoàn thanh niênkhởi độngtháng thanh niênHải Vân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người trẻ kể chuyện Huế

Nhiều người phương xa về Huế bảo, Huế có quá nhiều phong cảnh đẹp. Hầu như nhìn vào đâu cũng thấy Huế đẹp, Huế trữ tình và muốn giữ lại những khoảnh khắc trầm mặc, nhẹ nhàng và gần gũi ấy. Đó cũng là lý do mà ở Huế, cứ hễ cầm máy lên là có ảnh đẹp, bất kể đó là điện thoại thông mình hay thiết bị số xịn xò…

Người trẻ kể chuyện Huế
Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lái xe lạng lách quay TikTok

Ngày 27/2, Công an TP. Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hương Trà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí và điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm thành phố để quay video đăng mạng xã hội.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lái xe lạng lách quay TikTok

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top