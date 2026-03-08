Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn, ASEAN xem xét họp khẩn về an ninh năng lượng

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Kuwait Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah và Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ông Vương Nghị nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt các hoạt động quân sự tại Trung Đông càng sớm càng tốt. Ông cho rằng con đường để đạt được đột phá là nhanh chóng quay trở lại đối thoại và đàm phán nhằm khôi phục hòa bình.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia cần được tôn trọng, đồng thời cho rằng mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường và các mục tiêu phi quân sự đều phải bị lên án.

Ông Vương Nghị đồng thời cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được tiến hành khi chưa có sự cho phép của Liên hợp quốc, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đang diễn ra, do đó cấu thành hành vi vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn truyền thông Thái Lan cho biết Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã đề xuất tổ chức một cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm thảo luận về tình hình leo thang tại Trung Đông và tác động tiềm tàng đối với an ninh năng lượng khu vực.

Theo trang ThaiPBS, ông Sihasak đã gửi thư tới Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro - nước Chủ tịch ASEAN hiện nay - đề xuất triệu tập cuộc họp đặc biệt của các Ngoại trưởng ASEAN (AMM) trong thời gian sớm nhất.

Cuộc họp có thể được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến để các nước ASEAN trao đổi quan điểm và thảo luận các biện pháp ứng phó trước mắt.

Những biện pháp này có thể gồm việc tăng cường hợp tác lãnh sự để hỗ trợ công dân ASEAN tại Trung Đông, cũng như xây dựng các phương án dự phòng liên quan đến an ninh năng lượng.

Cuộc họp cũng sẽ xem xét các biện pháp chuẩn bị dài hạn nhằm ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu hoặc ảnh hưởng đến số lượng lớn lao động Đông Nam Á đang sinh sống tại Trung Đông.

Giống như nhiều quốc gia ASEAN khác, Thái Lan phụ thuộc đáng kể vào năng lượng nhập khẩu, đặc biệt là dầu thô và khí đốt tự nhiên từ Trung Đông.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ lo ngại rằng nếu xung đột kéo dài, giá năng lượng toàn cầu có thể tăng mạnh, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế cũng như triển vọng lạm phát của nước này.

