Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội "Rực rỡ tháng 3"

HNN.VN - Ngày 7/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức Ngày hội “Rực rỡ tháng 3” với chuỗi hoạt động ý nghĩa, gồm: Đồng diễn dân vũ, hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển lãm “Sắc màu làng nghề” cùng nhiều hoạt động truyền thông sinh động...

Những “bông hoa” mang quân hàm xanh

 
Tặng hoa, trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia ngày hội 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác Phụ nữ Nguyễn Thị Kim Dung; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Trần Thị Kim Loan cùng gần 1.000 hội viên phụ nữ trên toàn thành phố cùng tham dự ngày hội.

Tại buổi lễ, gần 1.000 hội viên cùng hòa nhịp trong điệu dân vũ trên nền nhạc “Xinh tươi Việt Nam”, “Ngày hội non sông” lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, năng động, tràn đầy niềm tin đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, Hội thi “Rung chuông vàng” thu hút sự tham gia của 100 hội viên không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là nhịp cầu nâng cao hiểu biết pháp luật, bồi dưỡng ý thức công dân và tinh thần làm chủ. Thông qua hội thi, hội viên phụ nữ được trang bị thêm kiến thức về Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp... Kết thúc hội thi, Hội LHPN thành phố đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 9 giải khuyến khích cho các hội viên.

Các hội viên phụ nữ tham gia hội thi "Rung chuông vàng"

Thời gian qua, từ các phong trào như “Xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, các cấp Hội đã đoàn kết, sáng tạo và sẻ chia để mỗi người phụ nữ vừa chăm lo hạnh phúc gia đình, vừa đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhờ thế, mỗi hội viên tự tin bước tiếp hành trình xây dựng người phụ nữ hiện đại có tri thức và khát vọng cống hiến. Mỗi hội viên phụ nữ cũng chính là những tuyên truyền viên tích cực, góp phần vào thành công của các nhiệm vụ chính trị của thành phố, để hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới ngày càng tỏa sáng.

Dịp này, Hội LHPN thành phố cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

 Gần 1.000 hội viên phụ nữ tham gia trình diễn dân vũ

Đợt thi đua tập trung vào các nội dung trọng tâm: Thi đua để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đề ra, các phong trào, cuộc vận động của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Mỗi cơ sở Hội đăng ký ít nhất một công trình, phần việc thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn. Thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mỗi hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài...

Tin, ảnh: Thanh Thảo
