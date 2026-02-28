Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức

Lực lượng an ninh Israel gác tại Hebron, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 27/2 xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép nhân viên chính phủ nước này không thuộc diện thiết yếu và thân nhân của họ rời khỏi Israel do các “rủi ro an ninh,” đồng thời cảnh báo những người khác nên cân nhắc rời đi khi các chuyến bay thương mại còn hoạt động.

Đặc biệt, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã gửi thư điện tử tới nhân viên Đại sứ quán, trong đó nhấn mạnh nếu ai muốn rời Israel, họ “phải làm ngay hôm nay (27/2)”.

Thư điện tử được gửi lúc 10 giờ 24 cùng ngày theo giờ địa phương. Đại sứ Huckabee nhấn mạnh nhu cầu rời đi có thể sẽ dẫn đến việc vé máy bay tăng cao và ưu tiên số một hiện nay là phải “rời khỏi đất nước (Israel) càng nhanh càng tốt”.

Một số nước cũng đã đưa ra cảnh báo cho công dân của mình. Australia yêu cầu thân nhân của nhân viên ngoại giao tại Israel và Liban rời đi.

Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ, Canada... khuyến cáo công dân rời khỏi Iran ngay khi có thể, trước khi tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk bày tỏ “vô cùng lo ngại” về nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực và hy vọng “tiếng nói của lý trí sẽ chiếm ưu thế”.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, bất chấp những cảnh báo cứng rắn trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nguy cơ tấn công tiềm tàng.

Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi Mỹ giảm “yêu cầu quá mức” để hai bên có thể đi tới thỏa thuận, đồng thời cho biết hai bên sẽ tiến hành đàm phán kỹ thuật tại Vienna (Áo) vào ngày 2-3/3 trước khi bước vào vòng đàm phán thứ 4 trong tuần sau.

Ngoại trưởng Oman, ông Badr bin Hamad Al Busaidi, cũng mô tả các cuộc thảo luận đạt “tiến triển đáng kể” và xác nhận vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Vienna vào tuần tới.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald Ford dự kiến sẽ cập bến ngoài khơi Israel trong ngày 27/2.

Trước đó, tối 26/2, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, đã báo cáo với Tổng thống Trump về các phương án quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cũng tham dự cuộc họp này.

