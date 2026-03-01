  • Huế ngày nay Online
Trồng 2.000 cây keo tại Khu quy hoạch đô thị Đại học Huế

HNN.VN - Sáng 5/3, Đại học Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Đại học Huế tham gia trồng cây 

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đại học Huế; lãnh đạo, viên chức, người lao động các văn phòng, ban chức năng; lãnh đạo, viên chức, người lao động các trường, khoa thuộc Đại học Huế cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và hơn 500 sinh viên Đại học Huế.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động được Đại học Huế tổ chức thường niên vào dịp đầu năm mới âm lịch. Năm nay, Đại học Huế trồng 2.000 cây keo tại khu vực xây dựng đất liên trường và Trung tâm Điều hành thuộc Khu quy hoạch đô thị Đại học Huế. Đây là khu vực từng xảy ra tình trạng đổ rác thải tự phát, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan chung.

Trước đó, trên cơ sở kiểm tra thực tế, Đại học Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng; phát quang cây cỏ, san gạt và chỉnh trang mặt bằng, bảo đảm khu vực sạch sẽ, thông thoáng.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Đại học Huế cùng viên chức, người lao động và sinh viên trực tiếp tham gia trồng cây tại khu vực đã được chỉnh trang. Hoạt động trồng cây là dịp để cán bộ và sinh viên Đại học Huế thể hiện trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng; hoàn thiện cảnh quan Khu quy hoạch đô thị Đại học Huế, góp phần tích cực vào diện mạo đô thị của thành phố Huế.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
