  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/03/2026 15:04

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND lắng nghe kiến nghị của Nhân dân

HNN.VN - Sáng 5/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (Tổ bầu cử số 1) và đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Tổ bầu cử số 14) đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phong Thái và các xã khu vực A Lưới để trình bày chương trình hành động, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Nam trao 100 suất quà cho hộ nghèo phường Phong TháiSớm khắc phục hệ thống đường dân sinh ở Phong TháiBàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Ngô Khương

Các ứng cử viên ĐBQH lắng nghe ý kiến cử tri

Đơn vị bầu cử số 1 có 4 ứng cử viên tham gia ứng cử gồm các đồng chí: Nguyễn Hải Nam, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV; Nguyễn Thị Sửu, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Đoàn Thị Lành, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Dinh; Hồ Thị Thúy Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, Chi hội trưởng Nông dân thôn Phú Thượng, xã A Lưới 3.

Ban tổ chức đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên. Sau đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các ứng cử viên đều khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri phường Phong Thái đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề thiết thực của đời sống. Một số cử tri cho rằng khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ ở cơ sở cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gần gũi và gắn bó với Nhân dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư thêm các công trình phục vụ dân sinh, nhất là dự án xây dựng cầu Hương Vân (Hương Trà) kết nối với tổ dân phố Cổ Bi (Phong Thái) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách.

Cử tri phường Phong Thái mong muốn các ĐBQH quan tâm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương 

Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề xuất cần có thêm các giải pháp tạo việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt ưu tiên tuyển dụng đối với con em các gia đình chính sách. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm hơn công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt nhằm bảo đảm cảnh quan xanh sạch sáng hơn.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với các ứng cử viên khi được trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong hoạt động của Quốc hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế và địa phương.

Sáng cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 14 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5 để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử theo quy định.

Các ứng cử viên HĐND thành phố (Tổ bầu cử 14) tiếp xúc cử tri với nhân dân vùng cao

Đơn vị bầu cử số 14 có 5 ứng cử viên: Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế; Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 2; Đại tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế; Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế; Hồ Thị Than, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Lưới 2.

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố. Đồng thời khẳng định sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Cử tri vùng cao đề đạt nguyện vọng tại hội nghị  

Cử tri các xã vùng A Lưới nêu nhiều ý kiến liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Bà Hồ Thị Thầu, cử tri thôn KLeng A Bung, xã A Lưới 2 kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục; đồng thời có thêm chính sách hỗ trợ hộ nghèo, tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất và có giải pháp bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản địa phương…

Dịp này, các ứng cử viên đã tiếp thu, trao đổi và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho người dân vùng cao.

Song Minh-Hà Nguyên
 Từ khóa:
phong tháitiếp xúccử triquốc hộihội đồng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lá phiếu - lời hẹn ước của lòng dân với tương lai thành phố Huế

Có những khoảnh khắc trong đời sống chính trị tưởng như bình dị nhưng lại lắng đọng rất sâu trong tâm thức cộng đồng. 15/3/2026, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một khoảnh khắc như thế.

Lá phiếu - lời hẹn ước của lòng dân với tương lai thành phố Huế
Hướng đi mới trong công tác tuyên truyền

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang bước vào giai đoạn cao điểm với không ít thách thức và yêu cầu mới từ thực tiễn.

Hướng đi mới trong công tác tuyên truyền
Triển khai tuyên truyên bài bản, trọng tâm, sáng tạo về bầu cử

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức cung cấp thông tin chuyên đề tại hội nghị giao ban báo chí nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Triển khai tuyên truyên bài bản, trọng tâm, sáng tạo về bầu cử
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri:
Lắng nghe tâm tư, cam kết hành động

Sáng 3/3, tại nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố khóa IX đồng loạt tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định.

Lắng nghe tâm tư, cam kết hành động
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri

Chiều 2/3, tại xã Phú Vang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 4. Có 300 cử tri xã Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ tham dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, chủ trì.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top