Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND lắng nghe kiến nghị của Nhân dân

Các ứng cử viên ĐBQH lắng nghe ý kiến cử tri

Đơn vị bầu cử số 1 có 4 ứng cử viên tham gia ứng cử gồm các đồng chí: Nguyễn Hải Nam, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV; Nguyễn Thị Sửu, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Đoàn Thị Lành, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Dinh; Hồ Thị Thúy Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, Chi hội trưởng Nông dân thôn Phú Thượng, xã A Lưới 3.

Ban tổ chức đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên. Sau đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các ứng cử viên đều khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri phường Phong Thái đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề thiết thực của đời sống. Một số cử tri cho rằng khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ ở cơ sở cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gần gũi và gắn bó với Nhân dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư thêm các công trình phục vụ dân sinh, nhất là dự án xây dựng cầu Hương Vân (Hương Trà) kết nối với tổ dân phố Cổ Bi (Phong Thái) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách.

Cử tri phường Phong Thái mong muốn các ĐBQH quan tâm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề xuất cần có thêm các giải pháp tạo việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt ưu tiên tuyển dụng đối với con em các gia đình chính sách. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm hơn công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt nhằm bảo đảm cảnh quan xanh sạch sáng hơn.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với các ứng cử viên khi được trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong hoạt động của Quốc hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế và địa phương.

Sáng cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 14 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5 để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử theo quy định.

Các ứng cử viên HĐND thành phố (Tổ bầu cử 14) tiếp xúc cử tri với nhân dân vùng cao

Đơn vị bầu cử số 14 có 5 ứng cử viên: Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế; Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 2; Đại tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế; Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế; Hồ Thị Than, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Lưới 2.

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố. Đồng thời khẳng định sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Cử tri vùng cao đề đạt nguyện vọng tại hội nghị

Cử tri các xã vùng A Lưới nêu nhiều ý kiến liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Bà Hồ Thị Thầu, cử tri thôn KLeng A Bung, xã A Lưới 2 kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục; đồng thời có thêm chính sách hỗ trợ hộ nghèo, tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất và có giải pháp bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản địa phương…

Dịp này, các ứng cử viên đã tiếp thu, trao đổi và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho người dân vùng cao.