Thủ tướng: Cả nước đã hoàn thành và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp Phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 27 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn.

Dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2025 đi qua với thành tựu nổi bật, quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải. Kết quả đó tạo đà, tạo lực, tạo niềm tin, khí thế cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo Thủ tướng, trong không khí nhân dân cả nước đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên nhiều công trường, các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn miệt mài bám trụ công trường, có người 2-3 năm liên tiếp "ăn Tết trên công trường", tổ chức thi công xuyên Tết, theo đúng tinh thần "làm xuyên ngày Tết, ngày nghỉ", tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", quyết tâm, nỗ lực cao nhất để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào khai thác phục vụ nhân dân, phát triển đất nước. Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra nhiều công trường để động viên cán bộ, công nhân, người lao động; đôn đốc chỉ đạo các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án để đưa các cây cầu, nhà ga, bến cảng, tuyến đường vào khai thác đồng bộ theo hướng thông suốt, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, thời gian qua, các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều dự án nhà ga, bến cảng, cây cầu, tuyến đường được khởi công, khánh thành và thúc đẩy triển khai. Trong đó, đã hoàn thành 3.345 km cao tốc, vượt chỉ tiêu 3.000 km đã đề ra; cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, kết quả trên nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng, với mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả xương máu của những người vì lợi ích đất nước để góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ các dự án đã thông xe kỹ thuật, chuẩn bị đưa vào khai thác đồng bộ, an toàn, Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất tới thân nhân gia đình những kỹ sư, công nhân đã thiệt mạng vì thiên tai trên công trường thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án để đưa các cây cầu, nhà ga, bến cảng, tuyến đường vào khai thác đồng bộ theo hướng thông suốt, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy tối đa, tối ưu hóa hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công trình phụ trợ; hoàn thiện quy hoạch hệ thống đường cao tốc, gắn với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên họp được kết nối trực tuyến với đầu cầu 27 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, trong đó mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Hiện nay, cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc; tới đây tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cùng với hoàn thiện, thúc đẩy triển khai các dự án đã khởi công; đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn với những đoạn tuyến chưa đạt chuẩn; thực hiện tốt công tác hoàn nguyên, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; thanh toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Đồng thời rà soát, sắp xếp bố trí vốn ngay cho các dự án đang triển khai; khẩn trương phân bổ vốn đầu tư trung hạn, trình Quốc hội trong Kỳ họp tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Phiên họp, các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tại Phiên họp thứ 23, trong đó chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, khó khăn, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan; tình hình, tiến độ triển khai các dự án trong danh mục dự án thuộc Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương báo cáo về kết quả thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu, đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong nửa đầu năm 2026; đánh giá khả năng hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật như dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đồng thời kiểm điểm công tác rà soát, bổ sung các nút giao, điểm kết nối với tuyến cao tốc mới được đầu tư nếu cần để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, tại Phiên họp thứ 23, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao 28 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, tích cực triển khai, đến nay, đã hoàn thành 3 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu; đang tích cực triển khai 22 nhiệm vụ; 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Trong dịp Tết, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã hết sức quan tâm, trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án (Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Quy Nhơn - Pleiku, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và một số dự án phục vụ APEC), để khích lệ động viên các chủ thể tham gia, đôn đốc tiến độ, chất lượng, kỹ - mỹ thuật, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống tham nhũng tiêu cực và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Đặc biệt, ngày 20/2, tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch Đông Khê năm 2026 trong 85 ngày đêm hoàn thành giai đoạn 1 của hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trước ngày 19/5/2026.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 23, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát, phân bổ vốn trung hạn 2026 - 2030 và ưu tiên cho các dự án cao tốc để hoàn thành mục tiêu 5.000 km vào năm 2030, Bộ Tài chính đã tổng hợp nhu cầu, mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho các dự án và báo cáo Thường trực Chính phủ trình cấp thẩm quyền làm cơ sở để các địa phương phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hòa Bình - Mộc Châu, Bắc Kạn - Cao Bằng.