Nhiều hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác

Do xung đột Trung Đông, một số hãng hàng không khai thác đường bay giữa Việt Nam và Trung Đông như Qatar Airways (QR), Etihad Airways (EY) và Emirates (EK) tiếp tục phải điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Cập nhật tình hình khai thác, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong giai đoạn từ ngày 4-6/3, hãng hàng không Qatar Airways đã hủy 10 chuyến bay hành khách tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với khoảng 2.052 hành khách (chưa tính trẻ sơ sinh) bị ảnh hưởng. Ngoài ra, có 4 chuyến bay hàng hóa cũng tạm dừng khai thác.

Đối với hãng hàng không Etihad Airways, riêng ngày 5/3, hãng hủy 2 cặp chuyến bay thương mại chở khách từ Abu Dhabi đi/đến Hà Nội, với tổng số 960 hành khách bị ảnh hưởng trong ngày.

Hãng hàng không Emirates đã hủy hầu hết các chuyến bay đến/đi Dubai trong giai đoạn từ 28/2 đến hết ngày 4/3/2026. Riêng ngày 4/3, hãng hủy 3 chuyến/ cặp chuyến bay; riêng chuyến EK394 (4/3) vẫn được khai thác theo kế hoạch và hãng đã bố trí chuyến EK395 (5/3) là chuyến bay hồi hương, chỉ dành cho công dân và cư dân UAE.

"Nhằm bảo đảm quyền lợi cho hành khách, các hãng hàng không đã triển khai chính sách hỗ trợ. Hành khách có vé trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 10/3 được hãng Qatar Airways áp dụng chính sách miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu; hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định. Hãng Etihad Airways triển khai chính sách đổi miễn phí đối với hành khách có vé xuất trước ngày 28/2, hành trình đến 10/3 sang chuyến bay do hãng khai thác đến ngày 31/3", đại diện Cục Hàng không Việt Nam thông tin.

Bên cạnh đó, Hãng cũng ra thông báo về việc hành khách có chuyến bay đến 10/3 có thể yêu cầu hoàn vé. Đồng thời, Hãng khuyến nghị hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi ra sân bay và cập nhật thông tin liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ.

Hãng hàng không Emirates áp dụng chính sách hành khách của Hãng bị ảnh hưởng được đặt lại chỗ trên chuyến bay khác khởi hành vào hoặc trước ngày 20/3; hoặc hành khách cũng có thể yêu cầu hoàn tiền đối với vé có hành trình vào hoặc trước ngày 10/3.

Trường hợp hành khách đã đặt vé qua đại lý, có thể liên hệ đại lý để được xử lý; đối với hành khách đặt trực tiếp với hãng hàng không có thể liên hệ trực tiếp đến hãng qua website chính thức hoặc liên hệ hotline của hãng để được hỗ trợ.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát tình hình khai thác của các hãng hàng không để cập nhật thông tin kịp thời.

https://nhandan.vn/nhieu-hang-hang-khong-tiep-tuc-dieu-chinh-ke-hoach-khai-thac-post946377.html