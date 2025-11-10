Quyết tâm tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng cuối năm

Mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý thuế, đến điều chỉnh quy hoạch gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và đẩy nhanh phát triển đảng viên mới… tất cả đều cho thấy quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao nhằm tạo đà vững chắc cho nhiệm kỳ mới trong các góp ý tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 ngày 11/11.

Ông La Phúc Thành

Ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính: Quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng quý IV từ 12,6% trở lên



Trong 10 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng phát triển mạnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm ước đạt 9,06% so với cùng kỳ; cao hơn mức bình quân chung cả nước 7,84%; xếp thứ 9/34 tỉnh/thành và xếp thứ 1/5 tỉnh/thành vùng Bắc Trung bộ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên lọt vào tốp 10 cả nước.

Thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua tác động lớn đến kinh tế, nhưng thành phố tiếp tục kiên trì, kiên định với mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 đạt từ 10% trở lên. Tốc độ tăng trưởng quý IV phải đạt từ 12,6% trở lên; trong đó, dự kiến khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng khoảng 15,5-16%; khu vực dịch vụ ước tăng khoảng 11,5-12%; khu vực nông - lâm - thủy - sản tăng khoảng 1,2-1,3%.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng quý IV, Sở Tài chính kính đề xuất Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm. Đối với khu vực công nghiệp - xây dựng phấn đấu tăng 15,5-16% trong quý IV. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về đơn hàng, thị trường, sản xuất; đẩy mạnh các dự án trọng điểm như Kim Long Motors, KCN Gilimex, KCN - khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây…; triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel, Việt Nam - UAE để mở rộng thị trường xuất khẩu. Quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm: Đường Nguyễn Hoàng, cầu Thuận An, đê chắn sóng cảng Chân Mây, đường Tố Hữu nối dài, và đường vành đai 3; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025.

Khu vực dịch vụ tăng trưởng dự kiến 11,5-12%. Để đạt được tăng trưởng này, cần tổ chức các sự kiện lớn trong Năm Du lịch quốc gia như Đại nhạc hội “Mega Booming - Huế 2025”, “Miss Golf Việt Nam”, “Hello Cosmo From Vietnam”… phấn đấu đón 6-6,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 13.000-14.000 tỷ đồng, lan tỏa sang thương mại, vận tải, y tế, giáo dục.

Đối với khu vực nông nghiệp, phấn đấu tăng 1,2-1,3%. Giải pháp cần đặt ra là khôi phục sản xuất sau lũ; phát triển cây rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; quản lý nguồn nước hồ chứa phục vụ sản xuất và phát điện ổn định.

Cùng với đó, rà soát, xử lý dứt điểm 13 dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp để giải phóng nguồn lực cho phát triển; thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, phấn đấu thành lập mới 1.000 doanh nghiệp trong năm. Triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2026-2030. Tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, nâng cao tính chủ động của địa phương trong tháo gỡ khó khăn, khai thác không gian phát triển mới, huy động và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng…

Ông Đoàn Vĩ Tuyến

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế TP. Huế: Chuyển đổi thuế khoán sang thuế kê khai đối với hơn 16.500 hộ kinh doanh trong 45 ngày

Đến ngày 31/10/2025, thu ngân sách nội địa của thành phố đạt 10.589 tỷ đồng, tương đương 94% dự toán Trung ương giao. Với đà thu hiện nay, ngành Thuế phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu trong tháng 11, đồng thời tập trung thu phần vượt thu trong tháng 12 để tạo nguồn lực cho các nhiệm vụ chi đầu tư, phát triển.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nặng cho nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Ngành Thuế đã tham mưu cùng các sở, ngành liên quan triển khai chính sách miễn, giảm thuế cho tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do thiên tai, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất.

Riêng ngành sản xuất bia, trong 6 tháng đầu năm sản lượng giảm so với cùng kỳ, nhưng từ quý III/2025, sau khi Nhà máy Bia Phú Bài hoàn thành giai đoạn 2, công suất sản xuất đã tăng đáng kể, bù đắp phần hụt thu ngân sách, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế thành phố.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được ngành Thuế đặc biệt chú trọng là chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh từ thuế khoán sang thuế kê khai. Ngày 31/10, ngành Thuế đã ban hành Chương trình hành động 60 ngày chuyển đổi, tuy nhiên do ảnh hưởng mưa lũ, thành phố điều chỉnh và quyết tâm thực hiện trong 45 ngày (từ 10/11 - 25/12/2025).

Hiện ngành Thuế đã rà soát xong hơn 16.500 hộ kinh doanh thuộc diện chuyển đổi. Việc chuyển từ hình thức khoán sang kê khai sẽ đảm bảo công bằng trong nghĩa vụ thuế, tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao tính minh bạch trong quản lý thuế.

Ngành Thuế rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng ban và hiệp hội doanh nghiệp trong quá trình triển khai. Việc hoàn thành đúng tiến độ sẽ không chỉ giúp tăng thu cho ngân sách mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và bền vững hơn cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Ông Hoàng Đăng Khoa

Ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố: Điều chỉnh quy hoạch gắn với thích ứng biến đổi khí hậu

Góp ý vào nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu cần được đặt lên hàng đầu. Thực tế qua đợt mưa lũ, thiên tai vừa qua, cho thấy diễn biến dòng chảy nước lũ ở hạ du đã không còn theo quy luật thông thường - có nơi trước đây ít ngập thì nay ngập sâu hơn. Một trong những nguyên nhân là tác động của quá trình đô thị hóa nhanh, bên cạnh những mặt tích cực, cũng bộc lộ hạn chế như hệ thống thủy đạo thoát nước chưa được tính toán tổng thể, đồng bộ.

Từ thực tiễn đó, cần nghiên cứu mở thêm các luồng thủy đạo để tăng khả năng dẫn và thoát lũ nhanh hơn, thậm chí xem xét đào thêm các tuyến sông, kênh điều tiết ở vùng khó thoát nước. Lâu nay ở vùng thấp trũng, chúng ta thường chọn giải pháp nâng đường, nâng nhà. Có lẽ đã đến lúc nên tính toán theo hướng ngược lại, đào sâu, tạo không gian thoát nước để thích ứng linh hoạt, hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu.