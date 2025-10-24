Thắt chặt tình hữu nghị giữa HĐND thành phố Huế và HĐND tỉnh Salavan

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố cung cấp

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Sỷ Hêng - Hóm Sỏm Bát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Khẳn Xay - Lát Tha Hau, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh Salavan.

Tại buổi hội đàm, hai bên trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; đồng thời điểm lại những kết quả nổi bật trong hợp tác thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, y tế và giao lưu nhân dân.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác về thương mại, du lịch, giáo dục, đầu tư; phối hợp hoàn thiện hạ tầng giao thông qua cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi hội đàm. Ảnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố cung cấp

Đáng chú ý, thời gian qua , TP. Huế đã hỗ trợ kinh phí 2,1 tỷ đồng xây dựng công trình Sở Chỉ huy diễn tập tại Salavan, góp phần nâng cao năng lực quốc phòng cho địa phương bạn. Trong lĩnh vực giáo dục, Huế đã tiếp nhận và đào tạo hơn 1.500 lưu học sinh Lào, trong đó có 259 sinh viên đến từ tỉnh Salavan; hiện còn 50 em đang theo học tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố.

Hợp tác trong lĩnh vực y tế tiếp tục được duy trì hiệu quả khi Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế đã ký kết hợp tác với Sở Y tế tỉnh Salavan trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực và chuyển tuyến điều trị, với mức phí ưu đãi cho công dân Lào.

Ngay sau buổi hội đàm, Đoàn đại biểu HĐND thành phố Huế đã đến chào xã giao đồng chí Pă Đơm Phon Sổn Thă Ny, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Salavan, tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai địa phương, góp phần củng cố tình đoàn kết keo sơn Việt Nam - Lào.