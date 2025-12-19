Khởi công, động thổ các công trình nhà ở xã hội trọng điểm

Sáng 19/12, UBND thành phố phối hợp với Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cotana - Công ty CP Tập đoàn Telin - Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital tổ chức lễ động thổ công trình NOXH - Chung cư cao tầng OXH2 thuộc DA Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, Khu đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.)

Lãnh đạo thành phố nhấn nút động thổ công trình NOXH - Chung cư cao tầng OXH2

Dự lễ động thổ có UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; đại diện Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương.

Công trình NOXH - Chung cư cao tầng OXH2 do Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital (đại diện liên danh) làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 2ha, gồm 4 tòa nhà chung cư cao tầng với quy mô gần 700 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng. Khi hoàn thành, DA dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.300 cư dân, góp phần bổ sung đáng kể vào quỹ NOXH trên địa bàn thành phố.

DA được quy hoạch đồng bộ trong tổng thể Khu đô thị sinh thái Ecogarden - Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, không gian sống hiện đại, an toàn, gắn với các tiện ích như khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, sân vườn, cây xanh, sân chơi trẻ em và khu thể thao ngoài trời. Đây được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của Khu NOXH OXH1, từng bước hình thành các khu NOXH có chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị sinh thái, di sản, văn hóa của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh: Việc triển khai DA NOXH OXH2 có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị bền vững của thành phố Huế, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển NOXH, đặc biệt là Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, DA cũng thể hiện rõ định hướng phát triển đô thị gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân có thu nhập thấp, công nhân, người lao động được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn.

Khu đất chuẩn bị triển khai công trình NOXH - Chung cư cao tầng OXH2

Lãnh đạo thành phố Huế đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, chính sách để DA được triển khai đúng quy định. Đồng thời, đề nghị liên danh chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đáp ứng nhu cầu NOXH đang ngày càng cấp thiết của người dân.

Lễ động thổ công trình NOXH - Chung cư cao tầng OXH2 là một trong những DA NOXH trọng điểm của thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị mới An Vân Dương theo hướng bền vững, đồng thời khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Sáng cùng ngày, DA NOXH “The Huế Vista” tọa lạc tại DA Khu đô thị phía Đông, đường Thủy Dương - Thuận An thuộc khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương (tên thương mại là BGI Diamondbay) chính thức khởi công.

Dự lễ khởi công có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; đại diện Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương.

DA do Liên danh Công ty CP Tập đoàn IUC và Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông và Nhà phát triển DA BGI Group đầu tư trên diện tích 16.621,6m². DA có số lượng căn hộ 600 căn với 3 tòa nhà VG1, VG2, VG3 chiều cao 9 tầng, tổng mức đầu tư khoảng 634 tỷ đồng. DA khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân có thu nhập thấp, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại địa phương.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn nút khởi công DA NOXH “The Huế Vista”

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH” của Chính phủ, lãnh đạo thành phố xác định: Phát triển NOXH là nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp” cho người lao động, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị hóa. Công trình được khởi công ngày hôm nay chính là mảnh ghép quan trọng để hiện thực hóa quyết tâm đó, đồng thời, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, chỉnh trang bộ mặt đô thị tại khu vực An Vân Dương.

Để công trình về đích đúng tiến độ và đạt chất lượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, chủ đầu tư tập trung mọi nguồn nhân lực, vật lực tốt nhất để đảm bảo hoàn thành dự án an toàn, đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật được phê duyệt. Các sở, ban, ngành cần chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình thi công.

Đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và kinh doanh nhà ở xã hội; tập trung tối đa nguồn lực tài chính và con người, thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Dự kiến trong quý I/2026, công trình xây dựng đảm bảo đủ các điều kiện mở bán và quý I/2027 sẽ bàn giao cho khách hàng.