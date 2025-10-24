  • Huế ngày nay Online
HĐND thành phố Huế hội đàm và trao đổi kinh nghiệm với HĐND tỉnh Champasak

HNN.VN - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác hữu nghị giữa TP. Huế và tỉnh Champasak (CHDCND Lào), chiều 25/10, Đoàn đại biểu HĐND thành phố Huế do ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác, làm việc và hội đàm với HĐND tỉnh Champasak.

 Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cung cấp

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Sai Thong Xa Ya Vong, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak, cùng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh.

Tại buổi hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của mỗi địa phương, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Huế và Champasak ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương tiếp tục được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực: Chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, giáo dục, y tế và văn hóa.

Đặc biệt, thành phố Huế đã tiếp nhận hơn 1.500 lưu học sinh Lào đến học tập, trong đó có 263 sinh viên đến từ tỉnh Champasak; các bệnh viện tại Huế cũng thường xuyên tiếp nhận, khám chữa bệnh cho hàng trăm bệnh nhân Lào mỗi năm.

 Thường trực HĐND thành phố Huế trao tặng HĐND tỉnh Champasak hệ thống màn hình LED điện tử. Ảnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cung cấp

Trong thời gian công tác tại Champasak, Đoàn HĐND thành phố Huế đã khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và bảo tồn di sản của địa phương bạn, qua đó học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn tại Huế. Hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục và logistics.

Thành phố Huế sẽ duy trì chính sách học bổng toàn phần hàng năm dành cho sinh viên Champasak học tập tại Huế; đồng thời nghiên cứu thúc đẩy hợp tác logistics qua cảng Chân Mây - Lăng Cô, nhằm phát huy tiềm năng của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam - Lào - Thái Lan.

Dịp này, Thường trực HĐND thành phố Huế đã trao tặng HĐND tỉnh Champasak hệ thống màn hình LED điện tử, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ công tác của cơ quan dân cử địa phương bạn.

Lê Thọ
