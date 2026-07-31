Ra mắt CLB tiếng Anh Ban Phụ nữ Công an

Việc ra mắt CLB Tiếng Anh Công an TP. Huế đánh dấu bước khởi đầu trong xây dựng môi trường học tập, rèn luyện ngoại ngữ cho cán bộ, hội viên.

CLB được thành lập với Ban Chủ nhiệm gồm 9 thành viên, Tổ tư vấn gồm 2 thành viên cùng đội ngũ thành viên hỗ trợ từ xa. Đây sẽ là môi trường để cán bộ, hội viên cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tài liệu, phương pháp học và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong không khí thân thiện, cởi mở, góp phần xây dựng phong trào học ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả.

Không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ, CLB còn tạo động lực để mỗi hội viên phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, chủ động vượt qua giới hạn của bản thân và không ngừng hoàn thiện kỹ năng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác công an trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Với thông điệp “Together we grow” - Cùng nhau phát triển, CLB kỳ vọng sẽ trở thành nơi kết nối, truyền cảm hứng học tập, lan tỏa tinh thần cầu tiến, đoàn kết và phát triển. Qua đó, góp phần khẳng định hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an TP. Huế bản lĩnh, trí tuệ, năng động và sẵn sàng hội nhập quốc tế, đặc biệt trên vùng đất cố đô - trung tâm du lịch, văn hóa, di sản của cả nước.