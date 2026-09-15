Phiên làm việc thứ Nhất Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Quang cảnh tại Đại hội

Tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế T.W; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện Trưởng Học viện PGVN tại Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Về phía thành phố có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu GHPGVN thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo TP. Huế.

Nhiệm kỳ qua, các hoạt động Phật sự được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực và đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức Giáo hội ngày càng được củng cố, Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phụng sự. Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ Phật sự nhiệm kỳ mới phù hợp với tình hình thực tiễn.

Báo cáo trình bày tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ, GHPGVN thành phố đã triển khai đồng bộ các hoạt động Phật sự, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác Tăng sự được củng cố; sinh hoạt Tăng đoàn, Bố tát, An cư Kiết hạ được duy trì nền nếp. Công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni từng bước được nâng cao chất lượng.

Công tác Hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử được đẩy mạnh thông qua các đạo tràng, khóa tu và tổ chức Gia đình Phật tử. Lĩnh vực Văn hóa - Nghi lễ, Thông tin Truyền thông có nhiều đổi mới, từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Phật sự.

Công tác Pháp chế, Kinh tế - Tài chính được chú trọng theo hướng đúng quy định, công khai và hiệu quả. Đặc biệt, hoạt động Từ thiện Xã hội tiếp tục là điểm sáng, với tổng giá trị các chương trình an sinh, cứu trợ, khuyến học, y tế và hỗ trợ người nghèo đạt gần 100 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự phiên thứ Nhất Đại hội.

Trong tầm nhìn đến năm 2031, Phật giáo Huế định hướng xây dựng Ban Trị sự GHPGVN thành phố trở thành mô hình tiêu biểu của cả nước về: Tổ chức Giáo hội kỷ cương - hiệu lực - hiện đại trong tầm nhìn phát triển hiện nay của đất nước; đào tạo Tăng Ni đầy đủ phẩm chất thanh tịnh, hoà hợp, trí tuệ, từ bi và có sự kế thừa vững mạnh; nỗ lực định hình Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam đậm bản sắc Huế; phát triển Phật giáo Huế trở thành Trung tâm học thuật, giáo dục, nghi lễ và lễ hội Phật giáo lớn của quốc gia; định hướng Phật giáo Huế đồng hành tích cực với sự phát triển đô thị Huế; phật giáo Huế trở thành một hình mẫu về chuyển đổi số, truyền thông và phụng sự xã hội trong kỷ nguyên mới.

Tại phiên làm việc, Đại hội đã lắng nghe các tham luận tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với hoạt động Phật sự trong giai đoạn hiện nay.

Phiên làm việc thứ Nhất Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khép lại trong tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất, tạo tiền đề quan trọng cho các nội dung tiếp theo của Đại hội diễn ra ngày 18/9.