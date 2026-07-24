Khởi nghiệp trên đất đồi cằn cỗi

Vườn cây ăn quả của gia đình chị Pho bắt đầu cho thu nhập ổn định.

Thay đổi để thoát nghèo

Đường vào vườn chị Phạm Thị Pho rợp bóng cây xanh. Trên những triền đồi trước đây chỉ có lau lách và cây tạp, nay là màu xanh mướt của cam, bưởi da xanh, ổi xen lẫn những cánh rừng keo lai đang độ phát triển. Xa hơn là khu chuồng trại khang trang, nơi đàn gia cầm hàng nghìn con đang được chăm sóc theo quy trình bài bản.

Để có cơ ngơi như ngày hôm nay, vợ chồng chị Pho đã trải qua nhiều năm tháng khó khăn. Trước đây, nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ dựa vào việc buôn bán nhỏ lẻ. Công việc bấp bênh khiến cuộc sống luôn trong cảnh chật vật, thiếu trước hụt sau.

“Ngày nào cũng lo nghĩ làm sao để cuộc sống khá hơn. Cứ buôn bán nhỏ lẻ mãi thì rất khó tích lũy, trong khi gia đình có đất đồi bỏ trống thì rất lãng phí”, chị Pho nhớ lại.

Sau nhiều đêm bàn bạc, vợ chồng chị quyết định chuyển hướng phát triển kinh tế. Với quyết tâm làm giàu tại quê nhà, chị mạnh dạn vay vốn ưu đãi qua kênh Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để đầu tư mô hình vườn - chuồng. Thời điểm đó, không ít người băn khoăn bởi làm nông nghiệp ở vùng miền núi cần vốn lớn, rủi ro cao và thời gian thu hồi chậm. Thế nhưng, vợ chồng chị Phạm Thị Pho vẫn tin rằng nếu biết tính toán hợp lý thì đất đồi chắc chắn sẽ mang lại giá trị lâu dài.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Để có nguồn thu ngắn hạn xoay vòng vốn, chị Pho lựa chọn hướng chăn nuôi kết hợp trồng cây lâu năm. Ban đầu, chị đầu tư nuôi gà, vịt, ngan theo hình thức gối lứa. Mỗi lứa gia đình nuôi gần 1.500 con và xuất bán khoảng 3 lứa/năm. Sau khi trừ chi phí, mỗi lứa lãi khoảng 60 triệu đồng, tạo nguồn thu nhập ổn định để chị Pho tiếp tục tái đầu tư. Song song đó, chị cải tạo 3ha đất đồi để trồng các loại cây ăn quả như cam, ổi, bưởi da xanh và trồng thêm 3ha keo lai phục vụ mục tiêu kinh tế dài hạn.

Những ngày đầu khởi nghiệp thiếu vốn lẫn kinh nghiệm, hai vợ chồng chị Phạm Thị Pho phải tự mày mò học hỏi từ khâu chọn giống, cải tạo đất cho đến phòng dịch bệnh.

“Ban đầu vốn ít nên hai vợ chồng chủ yếu lấy công làm lãi, việc gì cũng tự làm để tiết kiệm chi phí. Có thời điểm vừa chăm đàn gia cầm, vừa phát cỏ, bón phân đến tối mịt nhưng chúng tôi không nản. Muốn khá lên thì phải chịu khó”, chị Pho chia sẻ.

Khi kinh tế khá dần, gia đình chị đầu tư hệ thống tưới tự động nhằm giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng; đồng thời kiên cố hóa chuồng trại để mở rộng quy mô. Hiện nay, sau khi trừ chi phí, mô hình vườn - chuồng đã mang lại thu nhập đều đặn cho gia đình chị Pho trên 250 triệu đồng mỗi năm.

Dù điều kiện tự nhiên ở Khe Tre phù hợp cho trồng trọt và chăn nuôi, nhưng sản xuất vẫn gặp không ít khó khăn do thời tiết thất thường cùng biến động giá cả vật tư. Bù lại, quỹ đất rộng, môi trường trong lành cùng sự đồng hành của các cấp hội trong hỗ trợ kỹ thuật và nguồn vốn đã giúp chị có thêm động lực bền bỉ gắn bó.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đánh giá: Chị Phạm Thị Pho là hội viên tiêu biểu về tinh thần dám nghĩ, dám làm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị còn tích cực tham gia hoạt động chi hội và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên khác. Chị là minh chứng rõ nét cho việc nếu chịu khó học hỏi và mạnh dạn đổi mới tư duy thì ở vùng miền núi vẫn có thể vươn lên làm giàu chính đáng. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền hội viên mạnh dạn khởi nghiệp, nhân rộng mô hình này.