Mái nhà chung của phụ nữ

Hội LHPN phường Hương An luôn đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Thu hút hội viên

Vốn bận rộn với công việc kinh doanh, buôn bán, trước đây chị Đinh Thị Lan (phường Thuận Hóa) không có nhiều thời gian tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương. Công việc chiếm phần lớn thời gian khiến chị ít có điều kiện giao lưu, sinh hoạt cùng chị em. Thế nhưng, những hoạt động thiết thực do Hội LHPN phường tổ chức, nhất là các chương trình chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đã dần thu hút chị.

“Từ khi tham gia các hoạt động phụ nữ ở địa phương, được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm cùng chị em, tôi càng thấy hứng thú. Giờ đây, ngoài các hoạt động thiện nguyện, tôi còn sắp xếp thời gian tham gia thể dục thể thao và các phong trào của phụ nữ”, chị Lan chia sẻ.

Chị Nguyễn Thanh Nga (phường Hương An) cũng ngày càng năng nổ, nhiệt huyết hơn trong các phong trào phụ nữ. Từ những hoạt động cộng đồng, chị được tiếp cận nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, nhất là các lớp tập huấn phát triển kinh tế, xây dựng mô hình phù hợp và các nguồn vốn vay ưu đãi. Chị Nga cho biết: “Khi tham gia hội, chị em được hỗ trợ rất nhiều về kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế và tiếp cận nguồn vốn. Điều này tạo thêm động lực giúp chị em vươn lên làm chủ cuộc sống và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN phường Hương An cho hay, để thu hút hội viên, tổ chức hội phải đổi mới cách làm, lựa chọn những hoạt động sát với nhu cầu thực tế của từng nhóm phụ nữ. Khi thấy quyền lợi rõ ràng, được quan tâm và có môi trường chia sẻ, chị em sẽ chủ động tìm đến và gắn bó với hội.

Tại Hương An, đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư hội viên được xác định là giải pháp then chốt để xây dựng tổ chức vững mạnh. Nhờ đó, trong 6 tháng qua, hội đã kết nạp thêm 30 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường lên 2.839 người.

Đổi mới phương thức tập hợp

Để thu hút hội viên, các cấp hội LHPN thành phố tập trung đa dạng hóa nội dung, tạo môi trường linh hoạt cho phụ nữ tham gia theo sở thích, điều kiện và nhu cầu cá nhân. Ở cơ sở, nhiều hoạt động gắn liền với đời sống thực tế được triển khai, như: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, hỗ trợ sinh kế, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào “Gia đình hội viên không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy”... Qua đó, hoạt động hội không dừng lại ở tính phong trào mà trở thành điểm tựa kết nối, chia sẻ thiết thực.

Điểm nổi bật là các chương trình được thiết kế theo hướng mở: Người quan tâm thiện nguyện đồng hành cùng các hoạt động an sinh; người yêu thể thao tham gia các câu lạc bộ sức khỏe; phụ nữ làm kinh tế được tập huấn, vay vốn; trong khi hội viên trẻ có không gian giao lưu, sáng tạo trên môi trường số. Bên cạnh đó, công tác truyền thông số được đẩy mạnh. 100% chi hội trưởng được hướng dẫn sử dụng Zalo để điều hành công việc; các cấp hội tăng cường quảng bá hình ảnh qua Fanpage, Facebook để truyền tải thông tin nhanh chóng đến hội viên, đặc biệt là phụ nữ trẻ.

Công tác phát triển hội viên tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã kết nạp 570 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 129.769 người.

Song song đó, công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ chuyển đổi số cũng được triển khai tích cực. Đến nay, dữ liệu trên phần mềm quản lý cán bộ, hội viên đã được làm sạch gần 70%; 100% cán bộ hội chuyên trách và chi hội trưởng được tập huấn kỹ năng nhập dữ liệu.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh, muốn thu hút phụ nữ, nhất là thế hệ trẻ, tổ chức hội phải chủ động đổi mới cách tiếp cận. Bên cạnh các hoạt động thiết thực, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội là kênh quan trọng để lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa về bảo vệ môi trường, thể thao, thiện nguyện hay hỗ trợ sinh kế.

Khi được tạo điều kiện giao lưu, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe và đóng góp cho cộng đồng, phụ nữ sẽ cảm nhận rõ vai trò, giá trị của mình. Tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chính là hướng đi quan trọng để các cấp hội LHPN thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là “mái nhà chung” đồng hành, hỗ trợ và phát huy tiềm năng của phụ nữ trong thời đại mới.