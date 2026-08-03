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ClockThứ Ba, 04/08/2026 09:41

Chung tay xây mái ấm

HNN - Từ sự chung tay của các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN), chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm, nhiều ngôi nhà xuống cấp đã được sửa chữa, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội.

Mái ấm từ những tấm lòngDựng mái ấm, nối dài tri ân

 Hội LHPN thành phố phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh khởi công sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho bà Trần Thị Thêm ở phường Kim Trà.

Ngôi nhà của bà Trần Thị Thêm, hội viên phụ nữ Chi hội Triều Sơn Trung, Hội LHPN phường Kim Trà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão đến, cả gia đình lại nơm nớp lo sợ bởi mái nhà dột nát, tường ẩm mốc, nhiều hạng mục có nguy cơ mất an toàn. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình không đủ khả năng sửa chữa nhà ở.

Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN thành phố đã kết nối với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng để sửa chữa nhà ở cho bà Thêm. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.

“Nhiều năm nay gia đình luôn mong có điều kiện sửa lại căn nhà nhưng chưa thực hiện được. Sự quan tâm của các cấp hội và đơn vị tài trợ giúp gia đình có một mái nhà kiên cố để yên tâm sinh sống”, bà Thêm chia sẻ.

Cùng được hỗ trợ trong đợt này còn có bà Hoàng Thị Hiểu, hội viên Chi hội Vân Cù Nam Thanh, phường Kim Trà. Gia đình bà cũng thuộc diện khó khăn, ngôi nhà đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Tại xã Đan Điền, chị Hồ Thị Chính, hội viên phụ nữ Chi hội Phổ Lại là một trong những trường hợp được hỗ trợ sửa chữa nhà ở trong năm nay. Thông qua sự kết nối của Hội LHPN xã, chị Chính được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở, xây mới công trình vệ sinh, nhà tắm và cải tạo sân.

Đối với chị Chính, những hạng mục được hỗ trợ tuy không quá lớn nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Từ nay, chị không còn lo cảnh nhà dột khi mưa gió hay bất tiện trong sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Đan Điền cho biết, từ đầu năm đến nay, hội LHPN các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 5 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.

Trong 7 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã vận động nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng và sửa chữa 36 “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác vận động nguồn lực xã hội mà còn cho thấy sức lan tỏa của những hoạt động nhân văn vì cộng đồng.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Hội luôn xác định chăm lo đời sống hội viên, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội đã tích cực kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân để huy động nguồn lực hỗ trợ. Trong đó, Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh là một trong những đơn vị luôn đồng hành cùng Hội LHPN thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những ngôi nhà mới đã và đang hình thành từ sự chung sức của cả cộng đồng. Mỗi viên gạch được đặt xuống, mỗi mái ngói được lợp lên đều gửi gắm niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những phụ nữ còn nhiều khó khăn. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và mục tiêu phát triển bền vững, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bài, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
mái ấmtấm lòng
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