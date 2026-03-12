Tháo gỡ khó khăn để giải quyết hồ sơ tồn đọng

Người dân xã Chân Mây - Lăng Cô kiến nghị đến lãnh đạo xã tại một buổi tiếp dân

Nhiều hồ sơ tồn đọng

Ông Nguyễn Trung Thành (trú tại phường Thanh Thủy) là một trong những trường hợp đang chờ được giải quyết thủ tục đất đai đã nộp từ trước ngày 1/7/2025 tại UBND thị xã Hương Thủy (cũ). Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, hồ sơ của ông được chuyển về UBND phường Thanh Thủy để tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2/2026, hồ sơ của ông vẫn chưa hoàn tất. “Qua giải thích thì khối lượng công việc của địa phương rất lớn, nhưng chúng tôi cũng mong hồ sơ được giải quyết sớm để ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Trung Thành bày tỏ.

Theo thống kê của UBND phường Thanh Thủy, số hồ sơ tiếp nhận bàn giao từ thị xã Hương Thủy (cũ) trước ngày 1/7/2025 là 254 hồ sơ liên quan đến đất đai. Đến nay, địa phương đã giải quyết 106 hồ sơ, còn lại 148 hồ sơ tồn đọng.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy cho biết, số lượng hồ sơ tồn đọng trước ngày 1/7/2025 khá lớn. Trong khi đó, địa bàn phường tập trung nhiều dự án trọng điểm của thành phố nên khối lượng công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng và đất đai rất nhiều.

“Sau khi vận hành mô hình mới, khối lượng hồ sơ phát sinh tiếp tục tăng nhưng hiện phường chỉ có một cán bộ phụ trách lĩnh vực địa chính. Nếu tập trung giải quyết hồ sơ phục vụ các dự án thì hồ sơ của người dân chậm lại; ngược lại nếu ưu tiên hồ sơ người dân thì tiến độ các dự án sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều hồ sơ liên quan đến đất đai qua nhiều thời kỳ, cần đo đạc lại, kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ pháp lý nên thời gian xử lý kéo dài. Do nguồn nhân lực còn hạn chế nên tiến độ giải quyết các hồ sơ vì vậy cũng chậm hơn so với yêu cầu”, ông Nguyễn Văn Khang nói.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Theo thống kê của UBND xã, từ khi vận hành bộ máy chính quyền mới đến nay, xã Chân Mây - Lăng Cô đã tiếp nhận hơn 700 hồ sơ, trong đó hơn 400 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đến đầu tháng 3/2026, số hồ sơ đất đai còn tồn đọng khoảng 60 hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Tánh, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, phần lớn là những hồ sơ phức tạp, tồn tại từ nhiều giai đoạn trước, có trường hợp kéo dài từ năm 2020 đến nay. “Địa bàn nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nên nhiều hồ sơ liên quan đến các thủ tục đặc thù, quá trình xử lý cần phối hợp nhiều cơ quan chuyên môn nên thời gian giải quyết dài hơn”, ông Nguyễn Văn Tánh cho biết.

Quyết liệt tháo gỡ

Qua khảo sát tại nhiều địa phương, tình trạng hồ sơ tồn đọng trước thời điểm 1/7/2025 vẫn còn khá phổ biến, phần lớn liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đây cũng là những hồ sơ phức tạp, phát sinh từ nhiều giai đoạn, liên quan đến quy hoạch, pháp lý hoặc tranh chấp. Thực tế cho thấy, nếu không được xử lý dứt điểm, các vụ việc liên quan đến đất đai càng để lâu càng dễ phát sinh phức tạp. Việc giải quyết kịp thời, đúng quy định không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt cho người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Khang cho biết, sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ tồn đọng, phường Thanh Thủy nhận thấy vướng mắc chủ yếu không nằm ở quy định pháp lý hay quy trình kỹ thuật mà chủ yếu do thiếu nhân lực chuyên môn. “Khó khăn lớn nhất hiện nay là con người. Nếu được tăng cường thêm cán bộ địa chính thì tiến độ giải quyết hồ sơ chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể”, ông Khang nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô Nguyễn Văn Tánh cũng cho rằng, khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền cấp thành phố giải quyết nay được phân cấp cho địa phương. Điều này giúp rút ngắn quy trình xử lý nhưng đồng thời cũng làm khối lượng công việc ở cấp cơ sở tăng lên rõ rệt. Vì vậy, địa phương kiến nghị tăng cường thêm cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực đất đai để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng lớn.

Vấn đề giải quyết hồ sơ tồn đọng cũng đã được nhiều đại biểu nêu tại các hội nghị của Thành ủy thời gian gần đây. Trên cơ sở đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn. Đối với những địa bàn có số lượng hồ sơ tồn đọng lớn, các cơ quan chuyên môn của thành phố cần cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở phối hợp xử lý, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Tại buổi làm việc về phát triển kinh tế - xã hội ở phường Thanh Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng. Bí thư Thành ủy yêu cầu địa phương rà soát kỹ từng trường hợp, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo để thành phố cùng tháo gỡ. Đồng thời, quá trình giải quyết cần thực hiện song song giữa hồ sơ mới tiếp nhận và hồ sơ tồn đọng, tránh tình trạng chỉ tập trung giải quyết hồ sơ mới mà bỏ quên các hồ sơ cũ.

Tinh thần chung là xử lý dứt điểm, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Mỗi hồ sơ được giải quyết không chỉ là tháo gỡ một thủ tục hành chính, mà còn tháo gỡ một điểm nghẽn trong đời sống xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương.