Gom góp để sẻ chia

Hội LHPN phường Kim Long giúp đỡ, đồng hành cùng phụ nữ đơn thân, yếu thế

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” từ Hội LHPN phường Kim Long đang tiếp sức cho 15 trẻ mồ côi vững bước đến trường. “Cháu luôn được các mẹ, dì quan tâm hỏi thăm, động viên. Không những được hỗ trợ tiền mặt, cháu thường được tặng thêm sách, áo quần, dụng cụ học tập. Cháu hứa sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng của mọi người”, cháu Đỗ Thị Như Ý, tổ 3 chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hội còn đặc biệt quan tâm đến phụ nữ cao tuổi, đơn thân, bệnh tật. Trường hợp hai chị em bà Nguyễn Thị Kim Ngọc và Nguyễn Thị Diệu Hành là một ví dụ. Tuổi cao, không chồng con, thường xuyên đau ốm, cuộc sống của hai người phụ nữ lớn tuổi gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Hội LHPN phường đã duy trì hỗ trợ hàng tháng bằng tiền, gạo và nhu yếu phẩm.

Bà Ngọc xúc động: “Nhờ có Hội LHPN phường quan tâm, hỗ trợ đều đặn, chúng tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Ngoài hỗ trợ gạo, tiền, sự thăm hỏi ân cần khiến chúng tôi thấy ấm lòng, nhất là những lúc ốm đau, bệnh tật”.

Từ những việc làm giản dị, Hội LHPN phường Kim Long đã tạo nên những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” tại Chi hội 14, được duy trì đều đặn hằng tháng, mỗi lần phát khoảng 150 ổ bánh mì cho người dân khó khăn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Chi hội trưởng Chi hội 14 cho biết: Tuy những giúp đỡ đó chẳng có gì lớn lao nhưng nhìn bà con vui vẻ, trân quý nhận những ổ mì, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục những hoạt động vì cộng đồng như thế này”.

Các mô hình bảo vệ môi trường gắn với an sinh xã hội cũng được triển khai hiệu quả. Mô hình “Ngôi nhà xanh - biến rác thải thành quà tặng” và “Phân loại rác thải bằng phương pháp vi sinh bản địa IMO” đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hiện toàn phường có 27 “Ngôi nhà xanh” đặt tại các khu dân cư, trở thành điểm tập kết rác tái chế gây quỹ.

Từ nguồn rác thải tái chế, Hội đã vận động thêm sự ủng hộ của các nhà hàng, tiệc cưới trên địa bàn thông qua việc thu gom vỏ lon, góp phần gây dựng quỹ. Nguồn quỹ này được sử dụng để hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Đồng hành cùng phụ nữ đơn thân, yếu thế”.

Hội LHPN phường Kim Long còn chú trọng giúp hội viên thoát nghèo bền vững thông qua hỗ trợ sinh kế, vay vốn. Chị Nguyễn Thị Vy Yến (tổ 12) chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây rất khó khăn, công việc bấp bênh, nhờ Hội hỗ trợ vốn, sinh kế và hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt, đến nay cuộc sống đã dần ổn định hơn”.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên nghèo cũng được quan tâm. Trường hợp chị Nguyễn Thị Diệp (tổ dân phố Liên Bằng) là một điển hình. Từ một hộ nghèo với căn nhà xuống cấp, chị đã được hỗ trợ xây dựng mái ấm kiên cố. “Có được căn nhà vững chãi, tôi yên tâm làm ăn, chăm lo cho gia đình. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương và các cấp hội phụ nữ”, chị Diệp nói.

Hội LHPN phường Kim Long đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo với nguồn lực xã hội hóa ngày càng lớn. Nổi bật như chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” đã trao 119 suất quà, giúp phụ nữ và trẻ em vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai. Hội đã trao 272 suất học bổng Nguyễn Thị Định với tổng kinh phí hơn 105 triệu đồng cho học sinh nghèo, cận nghèo có thành tích học tập tốt; vận động hỗ trợ đột xuất cho hội viên khó khăn với số tiền gần 100 triệu đồng.

Bà Võ Thị Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết: “Các hoạt động của Hội đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Không chỉ hỗ trợ kịp thời cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội còn góp phần tạo nguồn lực bền vững cho công tác an sinh xã hội tại địa phương”.