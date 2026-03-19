Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình trường học vùng biên giới

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra tiến độ công trình Trường liên cấp A Lưới 4

Thành phố Huế là một trong 22 địa phương trên cả nước có xã biên giới đất liền đã khởi công và triển khai đầu tư xây dựng 5 DA trường học cho 5 xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5.

Tại xã A Lưới 3, DA Trường liên cấp cấp được đầu tư xây dựng mới với quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú, tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng. Đến nay, công trình đang được triển khai thi công nhiều hạng mục quan trọng. Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư, xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế (chủ đầu tư), lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đã đạt 24%. Lũy kế vốn bố trí đến nay được 72,4 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 42,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 59% vốn Trung ương đã bố trí. Dự kiến trong tháng 3/2026 sẽ nghiệm thu thanh toán khối lượng xây lắp khoảng 23,5 tỷ đồng và giải ngân khoảng 14,8 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế giá trị giải ngân đến hết tháng 3 đạt khoảng 80% so với nguồn vốn bố trí.

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết, tiến độ thi công hiện nay vẫn đảm bảo, tương ứng với mốc hoàn thành trước ngày 30/7/2026, trong đó có một số hạng mục vượt tiến độ khoảng 20 ngày như nhà công vụ giáo viên, bếp ăn, cổng hàng rào, bể PCCC, san nền. Dù vậy, có một số hạng mục chậm hơn so với kế hoạch trung bình khoảng 25 ngày như khối nhà hành chính quản trị, khối nhà đa chức năng, khối phòng học trung học cơ sở, khối phòng học tiểu học, khối nhà học bộ môn trung học và tiểu học. Song so với tiến độ tổng thể thì hiện nay vẫn đảm bảo. Thời gian tới, Ban QLDA sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu tăng cường vật tư, nhân công, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đang chậm, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/7/2026.

Công trình Trường liên cấp A Lưới 4 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cũng kiến nghị, hiện nay trữ lượng và hạn mức khai thác cát hàng năm trên địa bàn A Lưới và các địa phương lân cận không đủ để cung cấp theo tiến độ thi công, nên các nhà thầu phải mua gom từ nhiều nguồn khác nhau, có nguy cơ làm chậm tiến độ chung của công trình.

Tại xã A Lưới 4, DA Trường liên cấp có quy mô phục vụ 1.318 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú, với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng. Hiện nay, trên công trường, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng thời, gồm khối hành chính, khu tiểu học, khu trung học cơ sở, nhà đa năng, khu nội trú nam, nữ cùng các hạng mục phụ trợ như cống đường đối ngoại, tường chắn đất, hệ thống cấp nước, đường dây và trạm biến áp. Theo báo cáo, lũy kế giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành của DA đạt 23,8%. Giá trị giải ngân đến nay đạt 67 tỷ đồng, tương đương khoảng 83% vốn Trung ương đã bố trí. DA cơ bản đảm bảo tiến độ chung, dù khối lượng thực hiện theo tuần vẫn chưa đạt mức tăng từ 3 đến 4% như kế hoạch đề ra. Chủ đầu tư cùng nhà thầu đã lập biên bản đẩy nhanh tiến độ ngày 16/3/2026, đề xuất bổ sung nhà thầu phụ để triển khai các hạng mục trễ tiến độ và tăng cường vật tư, nhân công, ca kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đang triển khai.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra chi tiết các hạng mục thi công tại Trường liên cấp A Lưới 3

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung biểu dương tinh thần, nỗ lực thi công của các nhà thầu, chủ đầu tư trong việc đảm bảo tiến độ các Trường liên cấp xã A Lưới 3 và A Lưới 4. Đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ định kỳ đánh giá, kiểm tra tiến độ hàng tháng và giao UBND thành phố, các sở ngành tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn về vật liệu đầu vào tại các công trình. Việc triển khai đồng thời các DA trường học biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt an toàn, đầy đủ cho con em đồng bào vùng biên cương, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với miền núi, biên giới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình; ngoài ra phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.