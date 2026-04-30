Đầu tháng 3/2026, hơn 100 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã tham gia lớp tập huấn chuyển đổi số theo mô hình “Bình dân học vụ số” và phổ biến các chính sách thuế mới trong khuôn khổ Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 do Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Huế tổ chức tại phường Phú Bài. Tại lớp tập huấn, các chuyên gia và báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn về những điểm mới trong chính sách thuế, cũng như quy trình tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Đoàn viên Hồ Huỳnh Như Uyên (phường Phú Bài) cho rằng, đây là những kiến thức thiết thực giúp ĐVTN nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo Bí thư Đoàn phường Phú Bài Phan Tuấn Vũ, mô hình “Bình dân học vụ số” không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho ĐVTN mà còn hướng tới lan tỏa trong cộng đồng. Trên cơ sở đó, Đoàn phường đã xây dựng kế hoạch để lực lượng tham gia tập huấn tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công địa phương trực tiếp về các tổ dân phố hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và giúp người dân tiếp cận hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Tại phường Thuận Hóa, trong tháng 3 vừa qua, Đoàn phường cũng đã ra mắt mô hình “Tuyến kiệt 4.0” tại kiệt 33 Lê Quý Đôn (tổ dân phố 2 Phú Hội) nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Theo Bí thư Đoàn phường Nguyễn Hồng Vinh, mô hình tập trung vào các nội dung thiết thực như: Thanh toán không dùng tiền mặt; ứng dụng mã QR cung cấp thông tin, dịch vụ công; hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số; xây dựng tuyến kiệt xanh - sạch - đẹp gắn với phân loại rác tại nguồn; đẩy mạnh tuyên truyền về văn minh đô thị và chuyển đổi số…





Ngay sau lễ ra mắt, người dân đã trực tiếp trải nghiệm các tiện ích số như quét mã QR tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, ĐVTN còn hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số trong đời sống. Mô hình “Tuyến kiệt 4.0” không chỉ nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân mà còn phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong chuyển đổi số ở cơ sở, hướng tới xây dựng phường Thuận Hóa ngày càng văn minh, hiện đại.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế, Bí thư Thành đoàn, chuyển đổi số tại TP. Huế không chỉ nằm trên những chiếc điện thoại thông minh mà đã hiện diện rõ nét trong các hoạt động xã hội. Giai đoạn 2022 - 2025, với tinh thần “Lấy người dân làm trung tâm”, tuổi trẻ TP. Huế đã triển khai hơn 370 đội thanh niên tình nguyện, hỗ trợ hơn 25.000 lượt người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia”. Hình ảnh những đoàn viên trẻ kiên trì hướng dẫn bà con cài đặt định danh điện tử hay sử dụng ví điện tử Hue-S tại các “Ngày thứ Bảy tình nguyện” đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Tuy đã đạt được những thành quả nhất định, nhưng câu chuyện chuyển đổi số đối với tuổi trẻ thành phố Huế vẫn còn không ít khó khăn. Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra cuối năm 2025, vấn đề này cũng đã được thẳng thắn nhìn nhận. Địa bàn rộng, điều kiện tiếp cận công nghệ ở các vùng sâu, vùng xa còn hạn chế cũng là những rào cản không nhỏ. Một bộ phận thanh niên vẫn còn thờ ơ, chưa thực sự chủ động trong việc tự học tập và rèn luyện kỹ năng số.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, giai đoạn được dự báo là thời điểm “vươn mình” mạnh mẽ của thành phố trong vị thế mới, Thành đoàn Huế đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá số một nhằm xây dựng thế hệ thanh niên bản lĩnh, trí tuệ và có năng lực số vượt trội. Để cụ thể hóa mục tiêu này, tổ chức Đoàn đã xác lập hệ thống chỉ tiêu trọng tâm với kế hoạch triển khai 2.500 công trình thanh niên tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong cả nhiệm kỳ.

Công tác quản trị nội bộ cũng được chú trọng thông qua mục tiêu số hóa 100% thông tin cán bộ Đoàn các cấp trên phần mềm Quản lý đoàn viên. Để xây dựng đội ngũ hạt nhân nòng cốt, Thành đoàn quyết tâm đảm bảo 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp xã, phường được tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng số. Vai trò của tuổi trẻ trong việc thúc đẩy xã hội số được định lượng rõ nét với mục tiêu phấn đấu tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử vào cuối nhiệm kỳ.

Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030 hứa hẹn sẽ chứng kiến bước bứt phá mạnh mẽ trong chuyển đổi số với lực lượng thanh niên giữ vai trò nòng cốt. Thành đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho thanh niên thông qua phong trào “Tuổi trẻ TP. Huế tiên phong trong kỷ nguyên mới”, đẩy mạnh hoạt động trên các nền tảng số, tổ chức diễn đàn, cuộc thi về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; phát động “Học tập số” nhằm phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng mạng an toàn…

Các mô hình “Tình nguyện số”, “Tổ công nghệ cộng đồng” tiếp tục được triển khai, hỗ trợ địa phương thúc đẩy chuyển đổi số; khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ vào bảo tồn, phát huy giá trị di sản Huế gắn với số hóa du lịch. Nhiều hoạt động như lớp học kỹ năng số, giáo dục STEM, sân chơi học thuật, thư viện số cũng được chú trọng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, sáng tạo và phát triển... góp phần đưa TP. Huế phát triển theo hướng đô thị di sản xanh, thông minh và giàu bản sắc.