Vừa tăng cường kiểm tra, vừa cảnh báo du khách

UBND xã Chân Mây - Lăng Cô lập đoàn kiểm tra, đồng thời nhắc nhở chủ hàng quán phối hợp cảnh báo đến du khách về tình trạng buôn bán "mực ma"

Ảnh hưởng môi trường du lịch

Theo các hộ kinh doanh ở bãi biển, những người bán “mực ma” thuộc nhóm buôn bán dạo, hàng rong nhỏ lẻ. Họ bán bên ngoài hàng quán, chào mời du khách, đặc biệt là những lúc khách đông, xe du lịch vừa tới.

Bà Hoàng Thị Nhẫn, một người kinh doanh quán ăn ở khu vực biển Lăng Cô cho biết, những người bán hàng rong này lợi dụng khách không rành các loại đặc sản nên mời mua. Mặc dù nhân viên ở quán đã nhắc nhở, cảnh báo nhưng một số trường hợp vẫn mua mực ma.

“Mực ma” xuất phát từ tên gọi của người dân vùng biển, nhiều nơi còn gọi mực này là mực lửa, mực xà đại dương. Bà Phan Thị Bê, chủ một nhà hàng ven biển Lăng Cô cho biết, loại mực nói trên ăn không ngon, chất lượng thua xa các loại mực khác. “Mực ma” hay mực lửa hình dáng to, thịt dày, màu đậm, cứng và mặn hơn (do cách xử lý ngay khi đánh bắt) nên ít được ưa chuộng.

Một số người bán hàng rong lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách và “than nghèo, kể khổ” về hoàn cảnh để khách ủng hộ. Sau khi mua “mực ma”, phát hiện hàng kém chất lượng, khách mới phản ứng.

Bà Bê chia sẻ: “Giá loại mực chất lượng trên thị trường trung bình khoảng 1,5 - 1,7 triệu đồng/kg, trong khi giá “mực ma”, mực lửa chỉ khoảng 300.000 - 320.000 đồng/kg", bà Bê cho hay.

Một người hàng rong bán mực trước hàng quán khu vực biển Lăng Cô

Tăng cường tuyên truyền, cương quyết xử lý

Ngay trong buổi kiểm tra các hàng quán ven biển, lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô và các thành viên trong đoàn kiểm tra đã đề nghị các quán ăn, nhà hàng tăng cường cảnh báo, nhắc nhở, thông tin đến du khách nhằm tránh bị lợi dụng lòng tin .

Ông Cái Lê Chính Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, sau khi xuất hiện thông tin về tình trạng buôn bán “mực ma”, cùng với công tác kiểm tra, UBND xã thiết kế pa nô cảnh báo du khách; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và các kênh thông tin khác. Đồng thời, đề nghị các quán ăn dán pa nô tuyên truyền ở các vị trí ra vào một cách trực quan, để du khách nâng cao cảnh giác. Hiện nay, UBND xã đã giao công an xã, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng hàng rong chèo kéo, bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, lợi dụng lòng tin của du khách, gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô trăn trở, từ nhiều năm trước, từng xảy ra tình trạng bán “mực ma” ở khu vực Lăng Cô. Quan điểm của địa phương là không bao che, tiếp tay cho vi phạm. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hình ảnh du lịch địa phương.

Lãnh đạo UBND xã khẳng định, địa phương luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để người dân kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên, xã cũng yêu cầu các hộ kinh doanh, người buôn bán lẻ trên địa bàn nói chung và khu vực bãi biển Lăng Cô nói riêng thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh, bảo đảm: Nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, chất lượng sản phẩm đúng thực tế, thông tin trung thực, bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo, gây phản cảm đối với du khách.

Đối với các vấn đề liên quan đến môi trường du lịch và hình ảnh địa phương, xã Chân Mây - Lăng Cô luôn cầu thị lắng nghe, tiếp nhận các phản ánh từ người dân và du khách; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.