Giăng bẫy “làm ăn sinh lời”, người phụ nữ chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

HNN.VN - Chiều 23/3, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Thanh Hồng (SN 1971, trú phường Vỹ Dạ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Lê Thị Thanh Hồng trước tòa 

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Hồng thuê căn hộ tại chung cư Aranya (phường Vỹ Dạ) để ở cùng con gái út. Dù không có nghề nghiệp ổn định, sống chủ yếu nhờ tiền con gái gửi về từ TP. Hồ Chí Minh, Hồng vẫn dựng lên hình ảnh một người làm ăn thành đạt nhằm tạo lòng tin.

Bị cáo tự nhận kinh doanh online, sở hữu căn hộ đang ở, có nhiều mối quan hệ và kinh nghiệm đầu tư, thậm chí từng giúp nhiều người “kiếm tiền” bằng cách cho Hồng vay để Hồng cho người khác vay lại với lãi suất cao. Hồng còn đưa ra hàng loạt lý do như cần tiền làm sổ đỏ, “chạy” thủ tục, làm căn cước công dân… để tiếp tục vay mượn.

Ban đầu, Hồng vay các khoản nhỏ, trả góp đúng hạn cả gốc lẫn lãi nhằm tạo uy tín. Khi đã tạo được niềm tin, bị cáo bắt đầu vay số tiền lớn hơn, dùng tiền vay sau trả nợ trước, phần còn lại chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, Hồng nhiều lần vay tiền của các bị hại rồi chiếm đoạt. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của hai nạn nhân là 1,937 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Lê Thị Thanh Hồng 12 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THÁI SƠN
