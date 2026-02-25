Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản

Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Tư Hoàng

Dựng kịch bản “đấu giá đất”, huy động vốn ảo

Mới đây, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Huế đã tuyên phạt Nguyễn Tư Hoàng (SN 1993, trú TP. Huế) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đó, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với người dân khi tham gia các giao dịch mua bán, góp vốn nhà đất.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tư Hoàng đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết để đưa ra thông tin gian dối về việc tham gia đấu giá 2 lô đất tại phường Thanh Thủy (TP. Huế), kêu gọi chị Lê Thị Khánh Q. góp vốn 500 triệu đồng. Sau khi đấu giá thành công, thay vì chia lợi nhuận như cam kết, Hoàng âm thầm chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 7/2023, Hoàng tiếp tục đưa ra hàng loạt lý do như xây nhà để bán, đáo hạn ngân hàng, sửa chữa khách sạn… để vay tiền của chị Q. Trong thời gian này, nạn nhân đã 61 lần chuyển tiền vào các tài khoản của Hoàng với tổng số tiền hơn 20,1 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin và kéo dài hành vi lừa đảo, Hoàng trả lại một phần tiền gốc và lãi hơn 8,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, khi không còn khả năng thanh toán, Hoàng viết giấy xác nhận nợ 10 tỷ đồng nhưng chỉ trả thêm được một phần nhỏ. Cơ quan điều tra xác định, Hoàng đã chiếm đoạt của chị Q. 9,65 tỷ đồng để trả nợ cá nhân.

Ngoài thủ đoạn huy động vốn ảo, Nguyễn Tư Hoàng còn thông qua môi giới tiếp cận vợ chồng chị Phạm Thị Thủy Ph. và anh Nguyễn Đình Tr., rao bán căn nhà tại số 88/4 Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa, TP. Huế) do mình xây dựng.

Mặc dù căn nhà này đang thế chấp tại ngân hàng, Hoàng vẫn ký hợp đồng đặt cọc, nhận gần 4,2 tỷ đồng của người mua rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2024, bị cáo đã chiếm đoạt của hai bị hại số tiền hơn 13,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự an toàn xã hội. TAND TP. Huế đã tuyên phạt Nguyễn Tư Hoàng 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh báo của cơ quan chức năng

Từ vụ việc trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia giao dịch bất động sản, đặc biệt là các hình thức góp vốn, mua bán nhà đất thông qua quan hệ quen biết hoặc lời hứa lợi nhuận cao, thời gian ngắn.

Người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của bất động sản, xác minh tình trạng thế chấp, quy hoạch, quyền sở hữu tại các cơ quan có thẩm quyền. Tuyệt đối không giao tiền khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được xử lý, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Vụ án Nguyễn Tư Hoàng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người, đồng thời cho thấy sự quyết liệt của các cơ quan tố tụng trong việc xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.