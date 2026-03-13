Bắt đối tượng lừa bán vàng trên Facebook, chiếm đoạt hơn 372 triệu đồng

Công an phường Hương Trà bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 ngày 12/3, Công an phường Hương Trà tiếp nhận đơn tố giác của bà Võ Thị S. (sinh năm 1970, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về việc bị lừa đảo khi thực hiện giao dịch mua 2 cây vàng SJC trên mạng xã hội Facebook với tài khoản mang tên “Yến Nhi”. Sau khi chuyển hơn 372 triệu đồng vào tài khoản theo thỏa thuận mua bán, bà S. không thể liên lạc được với tài khoản Facebook này.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hương Trà nhanh chóng tổ chức xác minh, truy xét và xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Hậu (sinh năm 1996, hiện sinh sống tại phường Phong Thái).

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Hậu tại phường Phú Bài và mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook “Yến Nhi” tham gia các hội nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội, trong đó có nhóm “Cộng đồng trao đổi - mua bán vàng 9999” để hỏi giá vàng từ những người có nhu cầu bán. Sau khi nắm được thông tin, Hậu đăng tin rao bán vàng với giá thấp hơn thị trường nhằm tạo lòng tin để lừa đảo. Khi người mua chuyển tiền qua tài khoản trung gian, đối tượng lập tức chiếm đoạt số tiền và chặn toàn bộ các tài khoản liên hệ giao dịch.

Qua vụ việc trên, Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch, mua bán tài sản trên mạng xã hội. Đồng thời, đặc biệt thận trọng với các mối quan hệ không rõ ràng và chỉ nên thực hiện giao dịch khi đã xác minh đầy đủ thông tin nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.