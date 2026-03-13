Bắt đối tượng lừa bán vàng trên Facebook, chiếm đoạt hơn 372 triệu đồng

HNN.VN - Sáng 14/3, Công an TP. Huế cho biết vừa kịp thời phá nhanh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán vàng trên mạng xã hội.

Công an phường Hương Trà bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 ngày 12/3, Công an phường Hương Trà tiếp nhận đơn tố giác của bà Võ Thị S. (sinh năm 1970, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về việc bị lừa đảo khi thực hiện giao dịch mua 2 cây vàng SJC trên mạng xã hội Facebook với tài khoản mang tên “Yến Nhi”. Sau khi chuyển hơn 372 triệu đồng vào tài khoản theo thỏa thuận mua bán, bà S. không thể liên lạc được với tài khoản Facebook này.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hương Trà nhanh chóng tổ chức xác minh, truy xét và xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Hậu (sinh năm 1996, hiện sinh sống tại phường Phong Thái).

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Hậu tại phường Phú Bài và mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook “Yến Nhi” tham gia các hội nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội, trong đó có nhóm “Cộng đồng trao đổi - mua bán vàng 9999” để hỏi giá vàng từ những người có nhu cầu bán. Sau khi nắm được thông tin, Hậu đăng tin rao bán vàng với giá thấp hơn thị trường nhằm tạo lòng tin để lừa đảo. Khi người mua chuyển tiền qua tài khoản trung gian, đối tượng lập tức chiếm đoạt số tiền và chặn toàn bộ các tài khoản liên hệ giao dịch.

Qua vụ việc trên, Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch, mua bán tài sản trên mạng xã hội. Đồng thời, đặc biệt thận trọng với các mối quan hệ không rõ ràng và chỉ nên thực hiện giao dịch khi đã xác minh đầy đủ thông tin nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Minh Nguyên
Phụ nữ thành phố hướng đến ngày hội lớn của toàn dân

Hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, thiết thực. Các hình thức tuyên truyền sinh động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tìm hiểu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, khẳng định phụ nữ đang hướng về Ngày hội lớn của toàn dân.

Tạo điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử

Trại tạm giam Công an TP. Huế đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, rà soát danh sách cử tri và xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện để các cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông qua 18 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố

Ngày 12/3, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho hay, Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích TP. Huế (gọi tắt Hội đồng) đã họp để xem xét các hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng và điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn

Sáng 12/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chương trình công tác toàn khóa và nhiệm vụ năm 2026 của tổ chức Công đoàn thành phố.

