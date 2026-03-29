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ClockThứ Năm, 18/06/2026 14:16

Tìm thấy thi thể hai mẹ con bị đuối nước ở Quảng Điền

HNN.VN - Ngày 18/6, thông tin từ UBND xã Quảng Điền cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, chính quyền địa phương cùng các lực lượng đã tìm thấy thi thể hai mẹ con tử vong tại khu vực bến nước thôn An Xuân Tây.

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Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm thi thể hai mẹ con bà T. Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân là bà T.T.T. (SN 1962) và ông H.T.C. (SN 1983, cùng trú tại thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền). Cả hai mẹ con bà T. đều mắc bệnh tâm thần và thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Sau khi tìm thấy các nạn nhân, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã kịp thời thăm hỏi, động viên; đồng thời, bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 17/6, bà H.T.L, trú tại thôn An Xuân Tây đến thăm nhà hai mẹ con bà T.; tuy không thấy hai mẹ con bà T. trong nhà, nhưng phát hiện 3 chiếc dép nhựa để lại tại khu vực bến nước phía sau nhà. Nghi ngờ hai mẹ con gặp sự cố dưới nước, bà L. đã báo tin cho Tổ An ninh trật tự thôn An Xuân Tây.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Điền đã huy động lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông C. Tiếp đó, thi thể bà T. được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 200m.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Hai mẹ contử vongbến nướcxã Quảng Điền.
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