Nam sinh lớp 10 tử vong do đuối nước khi tắm sông Ô Lâu

HNN.VN - Chiều 23/5, ông Đặng Văn Quý, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Huỳnh Trúc, phường Phong Điền cho biết, vào khoảng 14 giờ ngày 22/5/2026, nhóm 6 học sinh khối 10 Trường THPT Phong Điền rủ nhau đến nhà bạn tại TDP Huỳnh Trúc, sau đó tự phát đi tắm tại khu vực sông Ô Lâu, thuộc TDP Huỳnh Trúc, phường Phong Điền, nơi lực lượng chức năng đã đặt cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm.

 Khu vực nạn nhân bị đuối nước đã được lực lượng chức năng cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm

Nhóm học sinh gồm 6 em, trong đó có 4 em cùng trú tại TDP Xuân Điền Lộc; một em trú tại TDP Huỳnh Trúc và Phạm Minh Trí trú tại TDP Quảng Lợi (xã Phong Điền), đều sinh năm 2010.

Trong lúc tắm sông, em Phạm Minh Trí không may bị đuối nước. Nhận tin báo từ cơ sở, lực lượng chức năng phường Phong Điền phối hợp cùng người dân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và phát hiện nạn nhân dưới sông.

 Hiện trường nạn nhân bị đuối nước

Sau vụ việc, Công an phường Phong Điền đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 thành phố Huế, Trung tâm Giám định pháp y và Y khoa thành phố Huế tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật; đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Từ chiều 23/5 đến nay, lãnh đạo phường cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ  đuối nước ở lứa tuổi học sinh xuất phát từ sự chủ quan và thiếu kỹ năng bơi lội của các em.

Song Minh
Rối loạn lo âu, trầm cảm ở học sinh vì áp lực thi cử

Thức khuya học bài, ám ảnh điểm số và nỗi sợ không đáp ứng kỳ vọng của gia đình khiến nhiều trẻ vị thành niên rơi vào lo âu, trầm cảm. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, không ít học sinh giỏi đã nhập viện trong tình trạng khủng hoảng tâm lý, tự làm đau bản thân, thậm chí uống thuốc quá liều vì áp lực học tập kéo dài.

Chủ động cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 diễn ra sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước (từ ngày 11 - 12/6), kéo theo toàn bộ công tác chuẩn bị của ngành giáo dục và các địa phương cũng được triển khai sớm, chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Lắng nghe để xử lý các vấn đề dân sinh ở Phong Điền

Ngày 22/5, TUV, Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền - Nguyễn Tài Tuệ chủ trì buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân tổ dân phố Phú Xuân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

