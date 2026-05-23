Nam sinh lớp 10 tử vong do đuối nước khi tắm sông Ô Lâu

Khu vực nạn nhân bị đuối nước đã được lực lượng chức năng cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm

Nhóm học sinh gồm 6 em, trong đó có 4 em cùng trú tại TDP Xuân Điền Lộc; một em trú tại TDP Huỳnh Trúc và Phạm Minh Trí trú tại TDP Quảng Lợi (xã Phong Điền), đều sinh năm 2010.

Trong lúc tắm sông, em Phạm Minh Trí không may bị đuối nước. Nhận tin báo từ cơ sở, lực lượng chức năng phường Phong Điền phối hợp cùng người dân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và phát hiện nạn nhân dưới sông.

Hiện trường nạn nhân bị đuối nước

Sau vụ việc, Công an phường Phong Điền đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 thành phố Huế, Trung tâm Giám định pháp y và Y khoa thành phố Huế tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật; đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Từ chiều 23/5 đến nay, lãnh đạo phường cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở lứa tuổi học sinh xuất phát từ sự chủ quan và thiếu kỹ năng bơi lội của các em.