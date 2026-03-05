Phong Thái: Cháy nhà, một người tử vong

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân tại khu vực TDP Bắc Triều Vịnh phát hiện khói và lửa bốc lên từ một ngôi nhà nên nhanh chóng tri hô, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Huế có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Vào thời điểm xảy ra cháy, trong nhà chỉ có một người đàn ông sinh năm 1967, bị tai biến, không thể tự di chuyển, nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khói.

Hiện, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, nguyên nhân cháy nghi là do sự cố chập điện. Chính quyền địa phương đã phối hợp xử lý, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.