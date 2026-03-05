Phong Thái: Cháy nhà, một người tử vong

HNN.VN - Chiều 26/3, ông Lê Việt Thành, Chủ tịch UBND phường Phong Thái thông tin, trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân tại khu vực TDP Bắc Triều Vịnh phát hiện khói và lửa bốc lên từ một ngôi nhà nên nhanh chóng tri hô, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Huế có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Vào thời điểm xảy ra cháy, trong nhà chỉ có một người đàn ông sinh năm 1967, bị tai biến, không thể tự di chuyển, nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khói.

Hiện, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, nguyên nhân cháy nghi là do sự cố chập điện. Chính quyền địa phương đã phối hợp xử lý, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Song Minh
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND lắng nghe kiến nghị của Nhân dân

Sáng 5/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (Tổ bầu cử số 1) và đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Tổ bầu cử số 14) đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phong Thái và các xã khu vực A Lưới để trình bày chương trình hành động, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Hơn 220 tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng

Ngày 12/2, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) phường Phong Thái phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ hội Xuân hồng năm 2026 với chủ đề “Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống”.

Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Ngô Khương

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 6/2, Khối thi đua Ngân hàng 1 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái tổ chức Lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Ngô Khương (tổ dân phố Sơn Bồ, phường Phong Thái).

