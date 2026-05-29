Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em

HNN - Nhiều lớp dạy bơi miễn phí đã và đang được tổ chức cho các em học sinh ở vùng nông thôn, vùng gần sông nước trên địa bàn thành phố. Qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống đuối nước, góp phần mang đến cho trẻ em kỹ năng phòng vệ để có những mùa hè an toàn, bổ ích.

Những ngày đầu hè, tại các bể bơi trên địa bàn phường Phong Thái, không khí học bơi của học sinh diễn ra sôi nổi. Tiếng cười nói cùng những động tác tập nổi, đạp nước của trẻ nhỏ tạo nên một khung cảnh vui tươi hào hứng.

Tại Trường Tiểu học Phò Ninh, việc dạy bơi cho học sinh đã duy trì nhiều năm nay và trở thành hoạt động được phụ huynh đồng tình, ủng hộ. Thầy giáo Dương Quang Hòa cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trong các buổi họp phụ huynh để tạo sự đồng thuận trong việc cho con em tham gia học bơi. Chương trình được tổ chức bài bản với 12 buổi thực hành dành cho học sinh khối lớp 5 tại bể bơi Kings trên địa bàn phường. Sau khóa học, các em không chỉ biết bơi mà quan trọng hơn là biết cách xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước.

Tại Trường tiểu học Điền An, phường Phong Thái, các lớp học bơi cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không chỉ những em mới tập làm quen với nước mà cả những học sinh đã biết bơi vẫn hào hứng đến lớp để rèn luyện thêm kỹ năng. Em Nguyễn Trần Gia Huy, học sinh Trường tiểu học Điền An cho biết: "Em rất thích học bơi vì vừa được vận động, vừa giúp bản thân an toàn hơn khi đi tắm sông, hồ. Thầy giáo hướng dẫn từ cách nổi trên mặt nước, bơi ếch, bơi sải cho đến cách xử lý khi bị hụt chân hay đuối sức".

Theo ông Nguyễn Văn Bình, giáo viên dạy bơi tại Trường Tiểu học Điền An, điều quan trọng nhất trong quá trình dạy bơi cho trẻ là giúp các em hình thành phản xạ an toàn trong môi trường nước. Kinh nghiệm qua các khóa dạy bơi, ông Bình nhận thấy, có em ban đầu rất sợ nước nhưng sau vài buổi học đã mạnh dạn. Khi trẻ có kỹ năng và sự tự tin, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước sẽ giảm đi nhiều.

Chung tay tạo môi trường an toàn cho trẻ em

Không riêng các trường học, công tác phòng, chống đuối nước tại nhiều địa phương còn có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư, chung mục tiêu tạo môi trường an toàn cho trẻ em trong dịp hè.

Ông Nguyễn Hồng Nhật, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phong Thái cho hay, địa phương luôn xác định phòng, chống đuối nước cho trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong thời điểm học sinh nghỉ hè. Bên cạnh các lớp phổ cập bơi, phường còn đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh trong việc quản lý, giám sát con em. Các trường học thường xuyên nhắc nhở học sinh không tự ý tắm sông, ao hồ hoặc vui chơi tại những khu vực nguy hiểm khi không có người lớn đi cùng.

Các tổ chức đoàn thể ở địa phương cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hè bổ ích, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em nhằm hạn chế tình trạng tụ tập tắm sông, ao hồ tự phát. Hệ thống loa truyền thanh ở các khu dân cư với những nội dung cảnh báo, khuyến cáo về nguy cơ đuối nước trong mùa hè cũng được tăng cường. Tại những khu vực ao hồ, sông suối nước sâu nguy hiểm, các địa phương cũng đã tiến hành cắm biển cảnh báo để người dân, trẻ em nâng cao ý thức phòng, tránh. Các tổ dân phố cũng tăng cường rà soát những điểm tiềm ẩn nguy hiểm để có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Theo nhiều phụ huynh, việc cho con em tham gia các lớp học bơi không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh hơn mà còn tạo cho các em sự tự tin, bình tĩnh xử lý khi gặp sự cố dưới nước. Đây cũng là kỹ năng cần thiết để trẻ tự bảo vệ mình trong cuộc sống hàng ngày, phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn do đuối nước.

Bài, ảnh: Nguyên Văn
