Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 19/5/2026 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

UBND tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk nỗ lực tìm kiếm học sinh mất tích, hỗ trợ và động viên gia đình học sinh gặp nạn

Công điện nêu, vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới đây là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em.

Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích và tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

b) Chỉ đạo rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

c) Tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giám sát trẻ em, không để tiếp xúc với các nguồn nước có nguy cơ gây đuối nước; phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em, học sinh.

d) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp.

Đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về phòng, chống đuối nước và công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc quản lý trẻ em, học sinh, nhất là trong thời gian nghỉ hè.

b) Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Bộ Y tế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chương trình phòng chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương:

a) Chỉ đạo định hướng và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trong trường học và tại cộng đồng dân cư.

b) Chỉ đạo hệ thống báo chí tăng thời lượng phát sóng, đăng tải nội dung về phòng chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh.

6. Đề nghị Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên liên quan chủ động đề xuất, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trong trường học và tại cộng đồng dân cư.

Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện./.