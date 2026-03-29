Phấn đấu xây dựng từ 5 đến 7 mô hình mới về thanh niên khởi nghiệp

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên xã Quảng Điền đoàn kết - tiên phong - bản lĩnh - sáng tạo tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, nhiệm kỳ 2026-2029, Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Điền đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu.

Trong đó, 100% cán bộ, hội viên được học tập nghị quyết; mỗi năm có 500 lượt thanh niên trên địa bàn xã được tư vấn hướng nghiệp; xây dựng từ 5 đến 7 mô hình mới về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; duy trì tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 80%; bồi dưỡng giới thiệu 20 - 40 đoàn viên, hội viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng; có ít nhất 4 công trình thanh niên chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Quảng Điền ngày càng phát triển…

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Điền khoá I gồm 23 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thái Hòa, Bí thư Đoàn xã giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Điền khoá I nhiệm kỳ 2026-2029.