350 người dân Quảng Điền tham gia hiến máu tình nguyện

Đợt này, xã Quảng Điền có hơn 250 người đủ điều kiện sức khỏe để hiến hơn 250 đơn vị máu. Ảnh: Công Cường

Đợt này, xã Quảng Điền có hơn 350 người đến từ các cơ quan, trường học, các thôn trên địa bàn xã đăng ký tham gia HMTN. Từ số lượng người đăng ký này, qua khám sàng lọc, hơn 250 người đủ điều kiện sức khỏe để hiến hơn 250 đơn vị máu.

Trong số người tham gia HMTN lần này có anh Nguyễn Văn Sinh, ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền tròn 90 lần tham gia hiến máu tình nguyện; hơn 50 tình nguyện viên khác có hơn 30 lần tham gia HMTN.

Như vậy, sau 2 đợt tổ chức HMTN, xã Quảng Điền đã cung cấp được 307 đơn vị máu giúp cho các đơn vị y tế phục vụ cấp cứu người bệnh.