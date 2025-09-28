  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 29/09/2025 10:02

Tìm thân nhân người đi xe đạp bị tai nạn ở phường Kim Trà

HNN.VN - Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết đang xác minh, điều tra và giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại phường Kim Trà.

Khởi tố đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại xã Lộc AnBa đối tượng bị khởi tố vì sản xuất dầu gội, dầu xả giảRa quân xử lý xe ba gác, xe kéo đẩy gây mất an toàn giao thôngPhát hiện xe đầu kéo chở 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Chiếc xe đạp do người phụ nữ điều khiển tại hiện trường vụ tai nạn 

Theo đó, vào khoảng 0h10 ngày 28/9, tại Km 815+200 Quốc lộ 1 thuộc phường Kim Trà đã xảy ra vụ tai nạn liên quan đến một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đi xe đạp. Hậu quả, nạn nhân bị thương, hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ: tuổi khoảng từ 50 đến 60; cao khoảng 1,5m; dáng người gầy, tóc dài màu đen. Lúc xảy ra tai nạn, người phụ nữ này mặc áo thun cộc tay màu trắng có in chữ “GUCCI” và điều khiển xe đạp thô sơ loại nữ, sơn màu trắng, đã cũ.

Nếu ai là thân nhân hoặc biết thông tin về tung tích nạn nhân nói trên vui lòng liên hệ đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế. Cụ thể, qua Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, địa chỉ 54 Văn Lang (phường Phong Điền) hoặc qua Thượng úy Đỗ Văn Sự, số điện thoại: 079.94.94.994.

MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
huếcông angiao thôngtìm thân nhânngười phụ nữtai nạn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa Huế vươn xa trên bản đồ giao lưu văn hóa toàn cầu

Chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” diễn ra tại Huế (27-28/9) với quy mô, tính chất và ý nghĩa đặc biệt đã thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước, cùng bạn bè quốc tế.

Đưa Huế vươn xa trên bản đồ giao lưu văn hóa toàn cầu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top