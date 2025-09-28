Tìm thân nhân người đi xe đạp bị tai nạn ở phường Kim Trà

Chiếc xe đạp do người phụ nữ điều khiển tại hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 0h10 ngày 28/9, tại Km 815+200 Quốc lộ 1 thuộc phường Kim Trà đã xảy ra vụ tai nạn liên quan đến một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đi xe đạp. Hậu quả, nạn nhân bị thương, hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ: tuổi khoảng từ 50 đến 60; cao khoảng 1,5m; dáng người gầy, tóc dài màu đen. Lúc xảy ra tai nạn, người phụ nữ này mặc áo thun cộc tay màu trắng có in chữ “GUCCI” và điều khiển xe đạp thô sơ loại nữ, sơn màu trắng, đã cũ.

Nếu ai là thân nhân hoặc biết thông tin về tung tích nạn nhân nói trên vui lòng liên hệ đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế. Cụ thể, qua Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, địa chỉ 54 Văn Lang (phường Phong Điền) hoặc qua Thượng úy Đỗ Văn Sự, số điện thoại: 079.94.94.994.