  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 27/09/2025 09:13

Khởi tố đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại xã Lộc An

HNN.VN - Ngày 27/9, Công an TP. Huế cho biết vừa điều tra làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản tại xã Lộc An do đối tượng N.B.V thực hiện.

Ba đối tượng bị khởi tố vì sản xuất dầu gội, dầu xả giảRa quân xử lý xe ba gác, xe kéo đẩy gây mất an toàn giao thôngRa mắt mô hình “Biên giới bình yên”“Dân vận khéo” - Chìa khóa hóa giải các vụ việc phức tạp

Đối tượng N.B.V khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an 

Trước đó, vào ngày 18/9, Công an xã Lộc An tiếp nhận nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Qua công tác xác minh, công an xã đã làm rõ đối tượng N.B.V (sinh năm 2000, trú tại xã Lộc An) có hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng N.B.V khai nhận vào khoảng 4h ngày 18/9 đã lén lút đột nhập vào nhà ông N.C.T (trú tại xã Lộc An). Tại đây, đối tượng đã lấy đi 1 điện thoại di động hiệu Samsung, 1 điện thoại di động hiệu Vivo và số tiền mặt 800 nghìn đồng.

Sau đó, N.B.V tiếp tục đột nhập vào nhà ông Đ.K.T (cùng trú tại xã Lộc An) và lấy đi 1 điện thoại di động hiệu Oppo cùng 4,5 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng N.B.V để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
huếcông ankhởi tốđối tượngtrộm cắptài sản
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấu ấn tiên phong từ Huế

Từ những ca ghép tạng xuyên Việt lập kỷ lục tại Bệnh viện Trung ương Huế đến các sản phẩm khoa học, công nghệ ứng dụng từ Đại học Huế, cùng nền tảng đô thị thông minh Hue-S…, Huế đang khẳng định vị thế trung tâm y tế, giáo dục và khoa học công nghệ của cả nước, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới của thành phố trực thuộc Trung ương.

Dấu ấn tiên phong từ Huế
Ra quân xử lý xe ba gác, xe kéo đẩy gây mất an toàn giao thông

Ngày 25/9, Công an TP. Huế cho biết Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự đã và đang ra quân, tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp xe ba gác, xe kéo đẩy tự chế lưu thông trên nhiều tuyến đường, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ra quân xử lý xe ba gác, xe kéo đẩy gây mất an toàn giao thông

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top