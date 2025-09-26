Khởi tố đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại xã Lộc An

Đối tượng N.B.V khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 18/9, Công an xã Lộc An tiếp nhận nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Qua công tác xác minh, công an xã đã làm rõ đối tượng N.B.V (sinh năm 2000, trú tại xã Lộc An) có hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng N.B.V khai nhận vào khoảng 4h ngày 18/9 đã lén lút đột nhập vào nhà ông N.C.T (trú tại xã Lộc An). Tại đây, đối tượng đã lấy đi 1 điện thoại di động hiệu Samsung, 1 điện thoại di động hiệu Vivo và số tiền mặt 800 nghìn đồng.

Sau đó, N.B.V tiếp tục đột nhập vào nhà ông Đ.K.T (cùng trú tại xã Lộc An) và lấy đi 1 điện thoại di động hiệu Oppo cùng 4,5 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng N.B.V để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.