Ra quân xử lý xe ba gác, xe kéo đẩy gây mất an toàn giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý một trường hợp xe mô tô kéo theo xe ba gác

Theo ghi nhận, tình trạng các loại xe thô sơ, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh hoạt động tại một số tuyến đường trung tâm TP. Huế và khu vực vùng ven diễn ra vẫn còn khá phổ biến. Các phương tiện này không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, di chuyển chậm, thường xuyên lấn chiếm làn đường, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Thực hiện kế hoạch chuyên đề, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra lưu động, tập trung xử lý vi phạm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã kiên quyết dừng các phương tiện vi phạm, lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định. Đối với các trường hợp phương tiện không đảm bảo an toàn, tự ý thay đổi kết cấu, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tạm giữ phương tiện để ngăn chặn tái phạm.

Theo thống kê, từ ngày 16/9 đến ngày 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp xe mô tô, gắn máy kéo theo xe gác; xe ba, bốn bánh tự ý cải tạo.

Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng chức năng còn kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người điều khiển phương tiện hiểu rõ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và những nguy hiểm mà loại phương tiện này gây ra.

Công an TP. Huế sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý trên toàn địa bàn nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.